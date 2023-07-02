金管會再放寬 網路投保銷售添柴火

受到去年上半年有防疫險投保潮影響，使得基期墊高，今年前五月網路投保件數、保費收入僅年增4％、7％，但保險業者預期下半年會有較大成長，主要有三因素，一是暑假出遊旺季，二是政策再放寬使民眾網路投保更便利，三是聯準會（Fed）可望9月後結束升息，有利於利變型年金險表現。

今年前五月接連有春節、清明以及端午連假，出國人潮絡繹不絕，帶動旅平險在產、壽險業的網路投保皆出現爆發式成長，但是下半年才是真正的旅遊旺季，包含7月、8月的暑假旅遊潮，中秋連假以及雙十國慶連假，與12月跨年出國潮，可以預見下半年網路投保旅平險銷售將持續飆升。

保險局6月29日也針對網路投保再放寬。過去民眾在保險公司網路投保前都要花時間填寫身分資料，後來金管會開放同一金控下保險、銀行子公司若有合作，民眾可以用網銀帳戶或第1類數位帳戶登入身份資料進行網路投保，6月29日則再放寬到非金控也能進行。

舉例來說，若A保險公司與B銀行有合作，有B銀行第1類數位帳戶的民眾，到A公司進行網路投保就可用留存在B銀行的資料直接註冊與身分驗證，簡便民眾網路投保需要重複填寫個人資料的煩惱。

過往壽險業網路投保最受歡迎的利變型年金險，今年以來因美聯準會劇烈升息，美元大幅升值，各壽險公司利變型保單的宣告利率調升幅度，跟不上美元定存與美公債殖利率飆漲幅度，利變型年金險銷售不如預期，被擠出壽險業網路投報前三大險種。

壽險業者認為，市場預估聯準會將於9月結束升息，景氣衰退疑慮仍在，金融市場波動加大，相對穩健的利變型年金險需求將提升，在美國結束升息後，利變型年金險銷售力道可望回溫。