網路投保旅平險 成長爆發

邊境解封加上半年一連的春節、清明、端午連假，報復性出國潮持續攀升，網路投保可現端倪。據金管會最新統計，前五月網路投保，壽險業賣最夯的前三大險種全是旅平險相關，尤其新冠肺炎疫情過後，民眾出國皆會在旅平險中加保海外突發疾病醫療險，保單件數年成長16倍，產險業賣的旅行綜合險保費收入也成長達12倍。

保險局統計指出，前五月整體保險業網路投保件數為231.8萬件，年增9.2萬件或4％，網路投保新契約保費收入為16.9億元，年減1.27億元或7％，主要因去年上半年產險業有防疫險與疫苗險投保潮，網路投保基期較高，導致今年前五月產險業網路投保在投保件數與新契約保費皆出現衰退。

就壽險業來看，前五月壽險業網路投保件數為32.9萬件，比去年同期大幅成長近2.4倍之多；前五月新契約保費收入為2.1億元，比起去年同期的1.86億元，年成長13％。

壽險業前五月網路投保賣最好的險種是旅平險，投保件數達12.8萬件，年增近2倍，新契約保費收入為0.38億元，比去年同期年增2.8倍；銷售第二是旅平險附加的實支實付型傷害醫療險，前五月投保件數達12.2萬件，年增2倍，新契約保費收入0.1億元，較去年同期年增2.3倍；第三名是旅平險附加的海外突發疾病醫療險，前五月投保件數6.8萬件，較去年同期暴增16倍，新契約保費收入0.22億元，較去年同期年增4.5倍。

產險業部分，前五月網路投保件數為198.9萬件，比起去年同期年減6％，新契約保費收入為14.82億元，比起去年同期年減9％。投保件數與保費收入衰退，主要是去年上半年民眾瘋投保防疫險，當時為避免接觸多採網路投保，帶動防疫險與疫苗險去年上半年衝上網路投保前三大，今年前五月旅平險雖重回銷售前三大，但仍未超過去年防疫險銷售。

產險業網路投保銷售最大主力一向是車險，前五月產險業網路投保賣最好是機車險，投保件數54.3萬件，比去年同期年增19％，新契約保費收入4.96億元，比去年同期年增22％；銷售第二大是汽車險，前五月投保件數36.1萬件，比去年同期年增21％，新契約保費收入6.05億元，比起去年同期年增21％；第三名是旅綜險（含旅遊不便險），投保件數34.7萬件，比去年同期年增6倍，新契約保費收入1.64億元，比去年同期年成長高達12.6倍。