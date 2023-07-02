利率高檔 AI、拉美基金受惠

隨利率來到相對高檔，法人觀察在貨幣政策正常化的緊縮過程中，由新技術驅動的AI人工智慧、新能源與成長趨勢，及有通膨、原物料概念支撐、享較低評級優勢的拉丁美洲，明顯成為近期資金輪動下，相對受惠的兩大族群。

根據理柏統計，所有境外基金近一個月前十強繳出逾1成表現，其中七檔與拉丁美洲市場股票有關，另三檔是AI、能源轉型與美國增長，以顛覆式創新帶來成長機會的主題式基金。安聯投信表示，近期全球股市不論是在地區、類股和產業表現上均呈現分歧，新技術因素推動美股走高；因市場對AI和應用抱持高度肯定，帶動相關科技類股走升，特別是在半導體領域。

產業部分，考量全球需求前景走軟，能源股相對承受較大壓力，強勁的就業數據和頑強的通膨數據，牽動美國利率政策方向，進而增添市場對經濟前景的不確定性，但美股仍聚焦在AI，半導體成為首波贏家，包括軟體、技術服務等領域也蘊藏龐大潛力。

目前市場對經濟衰退的預期，已開始為科技之外領域帶來壓力。安聯投信指出，考量訓練AI模型計算要求及運行需求，將有望挹注AI基礎領域保有長期成長動能，並伴隨更多創新應用。根據研究資料顯示，目前已有部分公司將GPT相關功能添加至服務當中，用以強化客戶參與度及用戶體驗，將是技術應用展示的冰山一角，隨軟體技術改善、升級，該領域未來潛力及機會有望被快速帶動。

野村e科技基金經理人謝文雄認為，AI發展將應用在更廣泛的領域，包括物聯網（IoT）、工業自動化和智慧家電，都有不同等級的算力要求，最終可能刺激電子產品和大多數類型半導體的成長，由於從AI、電動車到自駕車都需要晶片，因此推動半導體相關產業大幅成長。

Gartner估AI半導體成長性優於總體半導體平均，全球AI半導體2021年至2026年複合成長率為19.9％，五年成長2.5倍，台灣在AI技術供應鏈中，提供半導體製造及IC設計服務，降低客戶開發ASIC的門檻，長期成長看好。