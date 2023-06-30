想要月月配息？網推1搭法2檔足夠領整年

隨著投資高股息ETF成為顯學，許多存股族都將打造「月月配」金流永動機當作目標，有網友表示，看很多財經KOL討論後，決定採00878、00888和00713作為月月配組合，她想知道是否有人也是這樣搭。多數網友認為，月月配適合本金多且要扣匯費，建議趁年輕，搭配市值型更佳；另外，也有人推薦其它月月配組合，其中一種只需2檔就能達成。

有網友在論壇Dcard上請益該如何達成「月月配ETF組合」；原Po表示，原本計畫定期定額買00878，搭配一檔市值型，但看到很多財經KOL討論月月配組合方式，覺得「那不是超讚的嗎」；原Po認為，每個月都能配息，雖然配起來不多，但累積起來也很讚。

她也分享她的搭配方式，「00878 （2、5、8、11月）布局大型股，持股較為分散+00888（ 1、4、7、10月），45%配置在半導體，鎖定龍頭權值股+00713（3、6、9、12月）專門買低波動台股，感覺這樣布局比較能分散風險，又能每個月穩定領配息」；她想知道是否有人也這樣搭配；此外，除了配息，還會用什麼標準來挑選。

不少人分享自己的搭配方式，「我是買00905+00878+00712，這幾支人氣都蠻高的，不過分配金額上我還是有預留彈性加碼，用國泰智慧加減碼逢低自動加碼，很方便而且有效降低投資成本」、「推買00919，現在最看好，00919+00878+0056」、「永豐投信的00907（2、4、6、8、10、12月除息）及00930（1、3、5、7、9、11月除息）這兩支ETF搭起來剛好就月月配」。

此外，有網友建議，「買市值型ETF 006208（or0050）+你原本想買的878其實就夠了，買很多高股息不如搭配一個債券ETF風險比較低，債券ETF BBB級的信評的殖利率不差，00740B費用低（或是725B等等類型）」。

不過，仍有部分網友認為，「剛開始投資感覺不建議月月配吧！配息可能沒多少，還要扣匯費，月月配只是每個月都有錢領體感上很爽，但實際我覺得不如投資市值型的就好」、「月月配適合本金多的，不會輸太多，頂多賺不多而已，年輕還是投市值型ETF多一點，006208、0050、00692三選一都比以上組什麼月月配標的好」。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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