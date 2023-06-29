醫療股防禦力強 躍資金避風港

市場風險胃納大增，資金紛紛從避風港撤出，使得醫療股股價表現落後大盤，尤其防禦色彩濃厚的大型製藥與健保公司股價表現落後，但未來一年美國經濟仍有衰退可能，景氣環境仍較動盪，此一情況有利醫療股的後市表現。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，疫情延續及高齡化時代，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家，每人醫療支出持續增加，高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求續攀升。全球醫療指數本益比降至17.9倍，但與去年初的20倍相比仍不算貴，醫療產業股價與本益比今年來落後大盤超過10％，創造逢低布局空間。且財報表現仍正面，在股價與基本面短暫背離後，可望迎來落後補漲買盤回補。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲指出，生技股拉回就是進場布局最佳時間點，淡旺季主要可從上下半年的臨床醫學年會來判斷，通常第二季和第四季會是生技類股價較有表現機會的旺季，利多因素主要為新藥研發進度。至於醫療保健產業屬剛性需求，較整體大盤更具抗波動能力，有助提升投資組合韌度。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐認為，疫情進入尾聲，醫療資源及技術發展，由疫苗及治療藥物轉回至更多其他新技術的發展，新藥臨床實驗及相關銷售陸續恢復，長期將為整體產業帶來創新商機。

市場將重新聚焦在研發能力強的企業，看好基因療法、基因編輯、細胞療法及免疫腫瘤療法等療法的未來發展，並關注包含阿茲海默症、腫瘤、血液疾病及罕見疾病等藥物的研發進展。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱強調，今年是新藥及併購發展年，由於新藥前景佳，對中小型具市場利基的新藥股，或產品剛上市，處於快速成長期的小型新藥股，今年股價表現有機會恢復活繃亂跳，充滿投資機會，尤其是癌症新藥。隨著全球主要國家疫情受控，醫療院所手術治療量能再度回到疫前水準，股價具低估優勢的醫療器材股，後市也值得關注。