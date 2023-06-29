金價短線承壓 拚守1,900美元

美國聯準會（Fed）6月如預期暫停升息，但暗示2023年內還將升息2次，市場法人認為，聯準會立場仍顯現偏鷹，使得金價短線承壓，但預估每盎司1,900美元具技術面支撐。

富蘭克林證券投顧表示，最新CPI、PPI等多項通膨數據均顯示美國通膨壓力持續減輕，美國就業數據持續浮現減弱跡象，使經濟衰退隱憂仍存，投資人對聯準會是否需在此情況下繼續升息存疑，甚至認為聯準會終將把降息列入政策選項。儘管短線上金價仍可能因聯準會偏鷹派而承壓，但在貨幣政策轉向預期下，加上中印等國央行持續提高黃金儲備、黃金ETF持倉量回升等因素，預計金價下檔仍應有撐。

新加坡大華黃金及綜合基金產品經理何彥樟指出，根據世界黃金協會數據，今年第一季全球央行黃金儲備增加228噸，除國際形勢變化讓增持黃金的國家央行日益增加外，愈來愈多新興市場國家也因外匯存底增加，提升黃金在外匯存底比重。

康和投顧總經理黃詣庭預期，金價後續須觀察大陸經濟是否回穩、工業需求增長與否，由於全球經濟總經環境仍受多方挑戰，因此金價下方仍因避險需求有價格支撐。

從技術面看，富蘭克林證券投顧強調，當金價觸及1,950美元、1,900美元等關卡時，應會有較強的支撐，欲進場者建議可用少量資金，在金價逼近支撐價位時分批佈局或定期定額介入，搶短可機動靈活操作黃金，隨時留意出場時機，可在獲利超過5％～10％時伺機獲利了結。

何彥樟說，由於金礦類股表現與金價呈現高度正相關，金價表現牽動金礦開採行業獲利，進而牽動股價表現。隨升息循環結束後，礦業開採所需的資金成本不再攀升，但獲利會隨金價上漲而成長，預期未來金礦類股營運表現持續穩健的狀況下，先前受升息影響的金礦類股股價表現，將從升息的壓抑中獲得釋放，後市表現仍可期待。