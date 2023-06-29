跨業合作行銷夯 信託公會衝出3大成果

金管會力推「信託2.0」第二階段強調跨業合作。信託公會秘書長呂蕙容表示，為提供多元化服務，貼近不同族群民眾的需求，信託業近年來除傳統的服務通路外，更加強與他業合作的行銷策略，已發展出十大合作模式，三大成效漸顯。

呂蕙容指出，目前實務上信託業已開發出十種合作模式。包括與長照平台、信合社、保險公司、結合「信託+財顧+投顧」、儲蓄互助協會、社福團體、醫療法人、律師、「地方政府+律師」、包租代管業者。舉例來說，一銀行「愛長照」就是信託業者與長照平台合作模式，由長照平台轉介有需求的民眾，由業者提供後續的信託服務，滿足民眾安養的需求；也有像遠銀與公勝財顧與阿爾發投顧合作，結合機器人理財服務，藉由「三方合作」的安養信託平台，民眾可依照個人風險屬性，長期穩健累積資產，並委由專業受託銀行保管。

信託業與保險業合作也愈來愈多，像國泰世華銀與國壽合作推出「保險金信託共同行銷」服務，提供客戶「投保、信託、保單批註」一站式保險金信託服務；中信銀行與台灣人壽合作，於員工自主投資平台上提供年金保險選年金，讓員工可以月月領年金，樂享退休生活。

信託業與他業合作行銷已有三大成效。呂蕙容說明，一是深入各業客群，讓信託的生態圈更為完整，不同行業有不同的客戶族群，透過合作行銷，可以將信託與他業的服務互補，並延伸到不同的客戶族群，信託業跟生活所需各面向的產業合作；二是強強聯合，可以迅速發揮品牌效應，合作行銷通過行業與行業間的相互融合，可迅速取得對信託業的認可，建立辦理信心；三是能使合作他業更瞭解信託所帶來的好處，進一步加強合作。

信託2.0的核心在於將信託作為一資源整合的平台，透過與他業合作行銷，可以讓他業高層認識信託價值，提升對信託之重視，引導雙方進一步合作，整合資源共同分享，以推展全方位信託業務。