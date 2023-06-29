創新信託服務 幫民眾老本上鎖

響應金管會推動信託2.0政策，國銀為創新信託服務紛出招。中信銀行從三大構面拚創新，包括企業、保險金信託、個人投資上都有創新信託服務，且進行跨業結盟；國泰世華銀行「微型安養信託」幫長者「老本」再多上一道鎖；兆豐銀行兵分五路提升信託的服務品質及內容。至於華南銀行，則射出「家庭延續＋企業傳承＋社會永續」的傳承信託三箭。

中信銀表示，為延伸擴大家族信託服務範疇，並結合家族治理服務，中信銀整合金控集團資源，又結合律師會計師等專業機構，推出「家族財富治理」單一窗口服務，提供涵蓋境內外的資產繼承、稅法諮詢等客製化解決方案，確保企業客戶的治理架構或傳承工具，達成代代相傳目標。

國泰世華銀指出，早於2021年7月推出具有可預先辦理、無金額門檻、簽約費僅新台幣999元三大特色的「微型安養信託」服務，提供民眾更便利的服務安心養老。不少家中有高齡長者的晚輩前來諮詢，希望將自己準備的孝親費或是長輩的養老金交付信託。信託就像是幫老本再多上一道鎖，只有達到和銀行約定的條件時，鎖才能被打開，可有效降低高齡者遭到金融詐騙的風險，或避免被有心人覬覦私自挪用。

兆豐銀說明，該行從五大方面拚創新，包括開辦數位化通知服務、掌握社會脈動提供信託服務、開創延續員工持股信託管理方式、創新行銷推廣信託方式、提升安養信託服務內容。透過信託資產多元化，並結合受託人限定處分型安養信託，以擴大受益人信託財產管理運用，已與高雄律師公會、政大律師事務所、文衡法律事務所等專業人士及六十三社區長照、集安開發、尚逸開發等長照業者簽訂合作備忘錄，方便客戶取得法律諮詢、長照等人身照顧與財產管理所需服務。

華銀強調，創新服務包含「家庭延續＋企業傳承＋社會永續」的傳承信託三箭，透過全資產規劃信託，協助中小企業完善家庭及企業永續與傳承，將私益信託與公益結合。另對高齡客戶、失智客戶或身心障礙者客戶及照護者需求，依客戶一生的需求為出發點，持續尋求擴大異業結盟機會，目前已與寰瀛法律事務所等專業人士、中化銀髮事業等專業機構業者簽訂合作備忘錄，也與社團法人智障者家長總會等社福團體建立信託監察人合作，進一步提升信託的加值服務。