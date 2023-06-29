攻守兼備 法人力推投資級債

非投資級債、新興市場債等風險信用債近期表現雖勝出，但法人依然較推薦投資級債，因為配置高評級的投資級債，不但可賺息收，還可達到降低波動風險。

第一金投信指出，美債殖利率處3.3％～3.8％區間，近體整體債券波動回穩，通膨未再大幅攀揚，美聯準會(Fed)升息暫停、後續升息空間相對有限，加上原先市場預期經濟衰退，近期則轉趨正向，在經濟韌性相對提升之際，也使得非投資級債、新興市場債等風險信用債表現勝出。

但聯準會6月暫停升息後，法人依然相對看好投資級債。富達國際表示，主要是考量流動性緊縮、季節性可能令數據轉弱，因此短期仍維持謹慎投資立場，相對看好投資等級債。

野村投信固定收益部主管謝芝朕認為，聯準會6月最新聲明已移除「將會在未來6個月至12個月內有任何降息舉措」，也確認聯準會今年將不會有降息的動作。即使聯準會未來不降息，只要停止升息，債市就會有不錯的上漲空間，依過去歷史經驗看，當升息步調放緩或暫停，隨後通常伴隨著一波固定收益市場強勁的上漲行情。

目前相對看好新興市場及亞洲的投資等級債及全球金融債，中性偏多看非投資等級債，建議近期可留意美投資等級債和亞洲非投資等級債的買點。

從過去升息循環經驗顯示，當聯準會升息接近尾聲，經濟衰退風險攀升、通膨滑落之際，美債殖利率會較聯邦資金利率攀抵高峰前開始滑落。第一金投信強調，這也說明為何近期美債殖利率波動相對緩和。