高殖利率 亞洲非投等債吸睛

美國通膨壓力趨緩，預期升息循環進入尾聲，市場不確定性大幅下降，及大陸將採取一系列刺激措施，風險情緒改善，推升整體亞債表現，JP亞洲非投資等級債指數近一個月上漲3.4％，目前殖利率約12.14％，隨收益率拉高，投資吸引力增加，可多留意布局機會。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，今年以來亞債信用持續好轉，非投資級債券受惠於經濟可望軟著陸、違約率將保持在低檔，且亞債市場新發行量有限，信用品質較佳的舊券將獲追捧。除亞洲投等債外，亞洲非投等債中，如澳門博彩和印度再生能源企業，均具有良好信用品質，但大陸房地產債仍須相對謹慎。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，現階段亞洲非投等債利差為906個基本點、高於5年平均724個基本點，殖利率12.14％，也優於5年平均的9.65％，價值面深具優勢。觀察亞洲各國非投等債表現，印尼持續推動經濟復甦，煤炭及金屬等需求持續，加上近期央行停止升息循環，且預估通膨今年9月前將降至2％至4％目標區內，市場傳出第四季降息的可能，預期偏高評等的債券將有所支撐，可持續關注煤炭、金屬及房地產產業公司債表現。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢認為，大陸人行提振疲弱的經濟，並維護銀行體系流動性合理充裕，在6月13日展開人民幣20億元的7天期逆回購操作，中標利率下降至1.9％，這是人行自去年8月以來首次調降短期貸款利率，同時也降低通過商業銀行緊急貸款機制提供的貸款利率，將常備借貸便利（SLF）利率下調，及6月15日再度宣布6月中期借貸便利（MLF）利率下調至2.65％，預計對金融系統注入約330億美元。

尹晟龢強調，大陸貨幣政策在全球相對寬鬆，有利激勵債市的走揚，進一步帶動亞洲非投資等級債的表現，操作上看好受惠經濟重啟相關領域，如科技業、澳門及香港等，但房地產銷售復甦不均衡，仍維持減持建議。