美投資級債基金 攢退休金利器

時序即將進入下半年，美國仍在升息與不升息之間搖擺，金融市場高波動恐成常態。投信法人指出，投資人著眼財務獨立，希望在退休前透過固定收益資產投資，持盈保泰，可善用目標到期投資等級債券基金，作為退休理財的核心配置，以該類基金獨有的鎖利機制，增加債息收益的同時，也強化資產防禦特性。

新光四年到期美國投資等級債券基金經理人蘇倚萱表示，過去一年來，美聯準會（Fed）暴力升息造成債市表現疲弱，緊接著下半年進入升息尾聲，目前市場預期7月美國可能再次升息，9月也有機會出現預防性的升息，接下來，第四季開始的聯準會利率政策有望暫停升息，到明年甚至可迎來降息。

蘇倚萱認為，美國貨幣政策將由緊縮轉由寬鬆，美國公債殖利率有望迎來向下滑落趨勢，有利於債券等固定收益商品長期投資吸引力大增，除享有高殖利率優勢外，債券價格也有望從低檔翻揚，具備可獲取資本利得潛力。

四年到期美國投資等級債券基金，由於存續期間較短，有助降低利率風險，投組穩定度較高，尤其是現行企業面對借貸成本轉趨升高及高利率的資金成本下，對營收獲利是一大考驗，投資人必須嚴選持債，若透過債券投資團隊主動管理，挑選資本結構優、流動性佳的發債企業，建構更優質的投資組合，更能降低債券標的信用風險。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金經理人邱敬哲強調，6月聯準會決策聲明，鑑於需要進一步觀察先前升息所造成的結果，這次把基準利率留在5％～5.25％水準，這是連續十次升息，累計升息5個百分點後暫停升息，但通膨依舊很高，預計在接下來升息二次，使利率達到5.6％水準。無論如何，市場普遍預期聯準會將於下半年暫停升息，一旦釋放出貨幣政策可能趨向寬鬆的訊息，將有利美國投資級債市的反彈，尤其對利率敏感的長天期債券，表現相對看俏。