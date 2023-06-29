美股利多出盡? 基本面成關鍵

美國短期重大利空如通膨、升息淡化，有利美股表現，投信法人指出，後市投資焦點將回歸基本面，若企業下半年展望優於預期，可望再引領美股另一波上攻，建議短線遇較明顯的回檔可分批布局美股基金。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，關注財報季企業對於全年展望的說法，及關鍵因子如成本、需求復甦等與預期差異，若近期股市上漲過於快速，需留意短線利多出盡可能。操作建議加碼記憶體、PC、大型軟體等未來一年成長性與評價相對合理的科技股，AI相關概念股可續抱。同時也看好醫材、大型生技股的持續反彈機會，消費相關類股在基期較低的電商等仍有漲升空間。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，第三季隨庫存調整近尾聲下，將迎來備貨旺季需求，其中科技業將相對受惠。根據調研機構IDC報告，新冠疫情催化AI發展，企業大量投入相關生產與商業應用，預估2026年全球AI產業營收破9,000億美元，年複合成長率（CAGR）18.6％，帶動科技業商機，並助漲美股後市表現。

先機北美股票基金產品經理廖伯修分析，美國5月CPI年增4％，增幅連續第11個月下降，並略低於市場預期的4.1％，也低於前值4.9％；扣除食品和能源成本的核心CPI年增5.3％，符合市場預期，略低於前值5.5％，創2021年11月以來新低，顯示通膨率已降至約去年峰值的一半，但仍遠高於2％目標，因此7月會議是否再升息，關鍵仍在通膨數據。

Amundi鋒裕匯理資產管理美國股票全球主管Marco Pirondini強調，美股獲利能力遠優於其他市場，且在全球面臨地緣政治風險之下，選擇穩定的投資區域相當重要，美股就是最佳的選擇，尤其高品質價值股更具有高度吸引力。