法人：美科技股中長線偏多看

美股標普500指數因科技股而走高，自去年10月低點反轉至今，牛市漲幅逾20％，並扭轉之前的頹勢。由於科技股漲幅大，法人表示，短線有漲多的回檔壓力，但中長期依然仍多頭走勢。

國泰投顧研究部指出，目前科技股的估值及盈餘修正，已經進入關鍵轉折期，科技類股近九周有八周淨流入，其中5月31日當周淨流入85億美元，為史上最大單周淨流入。這波美股及科技股漲勢主要由AI帶動，包含發展晶片、軟體資料庫及建構AI所需的系統，運作背後需要龐大的運算。

國泰投顧研究部分析，以歷史數據推估美股後市，自1950年以來至去年，美股標普500指數由熊市轉牛市共12次，當熊市轉牛市後，隨後1年、2年及3年美股上漲機率分別為92％、100％及92％，平均漲幅為19.1％、31.1％及34.7％。

由於目前有實質利率翻正、利率和通膨的波動漸降、企業獲利優於預期等因素都可支撐股市續揚。且觀察1950年以來由熊市轉牛市之後的表現，標普11大類股中，以科技及非必需消費類股表現較突出。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，今年以來市場熱錢過度聚焦特定產業（如AI）時，使得許多具長期投資價值的個股未受到青睞，尤其許多ESG個股遭到錯殺或低估，後市具補空間；長線來看，歐盟碳稅初期管制五大高碳排產業，綠色博弈熱度上升，更確立ESG長線爆發性商機。

類股操作上，蘇聖峰強調，看好電動車概念反彈，可留意美國電動車大廠、韓系電池供應鏈為主，搭配零組件與自駕技術企業的個股；替代能源方面，留意政策利多用盡，短線波動加劇；及水資源與回收業績穩健，有利提供投組下檔支撐。