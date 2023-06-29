AI發酵 美股境內基金齊漲

美國科技股在AI旋風帶動下獨領風騷，標普500資訊科技指數大漲逾4成，美股境內基金水漲船高，平均報酬達25.36％，因AI議題發酵，根據Lipper統計，國內五檔聚焦美國股票的境內基金，今年來平均績效25.36％。

全球經理人紛紛看好美國大型科技股未來表現，根據美銀美林6月全球經理人調查報告指出，受惠於AI的應用廣泛，有望帶動大型科技股在未來兩年開啟牛市行情，4成經理人認為AI科技相關公司在將有更高的獲利表現，14％認為將同時帶動獲利表現及工作機會，也將持續增持美國大型科技股，經理人認為6月最擁擠的交易是做多大型科技股，從5月約30％大幅增加至55％。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI科技相當有機會成為下個引領市場的主旋律，科技廠在AI伺服器與其供應鏈發展中，扮演極重要的角色，AI結構性的長期成長趨勢，美國科技股仍相當有戲。隨市場對景氣衰退疑慮趨緩，在AI議題帶動下高漲，信心跟著回籠，建議以中長期投資思維進行資金配置，逢低布局美國高科技基金。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出，美國經濟大幅下行風險消退，預估企業獲利將在上半年觸底，下半年獲利再拾成長力道，科技股在AI浪潮帶動下，第二季以來股價表現強勁。

就第三季美國科技股展望分析，王嘉豪表示，因升息可望逐步逐入尾聲，配合基本面回升，持續有利科技股的業績及股價表現，可利用短線的回檔分批逢低布局或定期定額投資，長線創新科技產業3至5年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人相關ETF後市持續看好。

王嘉豪建議，第三季科技股有兩大選股重點，即結構性成長機會的產業及新興技術，存在巨大可觸及市場的產業，AI機器人即是受惠的主要領域，因為在數位化時代來臨下，各大企業為達到足以與對手競爭的作業效率，紛紛採納機器人科技或更大規模的自動化，帶動機器人產業的爆炸性成長。