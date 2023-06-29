ETF黑馬狂飆 這檔翻4倍、2檔新兵人氣旺

ETF熱度持續衝高，許多存股族由個股轉為存ETF，為了滿足投資人需求，投信不斷推出新兵上陣，今年以來已有9檔ETF新掛牌上市。據集保統計，台股ETF受益人數連續3周上升，最新一周增加2萬467人，累計今年來增加52萬8,750人，總受益人來到468萬4,908人，再創歷史新高紀錄。

台股ETF受益人數最多的「人氣王」仍是00878國泰永續高股息，超過103萬股民穩居第一，其次則為0056元大高股息90.8萬人、0050元大台灣50逾64萬人。3大國民ETF受益人數遙遙領先。

不過，若觀察上周受益人數增加的「成長力道」，3大國民ETF僅為穩健成長，最具爆發力的是因殖利率11%備受矚目的00919群益台灣精選高息，單周大增9,470人，勇奪人氣飆升第一，今年來成長超過4倍。

00713元大高息低波，今年來成長逾1倍

其次為高股息ETF黑馬00713元大高息低波，上周增加4,553人，來到15.7萬人，今年來成長逾1倍。

接下來則為今年新掛牌的00929復華台灣科技優息、00921兆豐龍頭等權重，分別增加4,438人、2,084人。

00878股民人數在突破百萬之後，增幅趨緩，上周增加1,532人，成長人數排名第5。而0056與0050上周則各增加9百多人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，國人熱愛ETF，主要因為風險較個股來得低，投資主題也多樣化，其中高息ETF是存股族長期穩健投資的好選擇，特別受青睞。每年6到9月是台股除息旺季，高股息ETF會陸續領到成分股的股息，搭配「收益平準金」機制，並不會因受益人大增而稀釋股息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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