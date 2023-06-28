今年來股市漲幅 美日台亮眼

美聯準會（Fed）6月暫停升息、AI科技話題續燒，帶動近期全球主要股市表現，全球12個主要股指都站上短、中、長期均線，區域來看以美股、歐股、東亞股市表現相對亮眼，進一步以今年來漲幅排序，前五名分別為NASDAQ指數30.58％、日本27.95％、台灣21.55％、韓國16.48％、德國15.71％。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟雖放緩但不至於進入深度衰退，觀察經濟數據，內需服務消費景氣仍然溫和擴張，經濟基本面有一定支撐，就業數據也反映勞動市場仍然穩健。後市儘管通膨降溫的速度緩慢，但向下趨勢並未改變，在過程中若經濟韌性猶存，有利股市走勢。投資布局建議可採取成長股與價值股並行的平衡投資組合，並持續留意長期趨勢佳與ROE高的優質企業，如科技、非核心消費、醫療保健等可持續關注。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，近期台股表現強勢，主要受到美國債務上限危機解除、聯準會暫停升息，及AI浪潮持續發酵，美國科技股上漲，拉抬台灣半導體股表現，進一步帶動大盤表現。後市升息循環如預期來到末段，且各項重要國內外活動陸續登場，再配合產業庫存逐漸恢復健康，及下半年低基期紅利下，企業獲利落底回升機會高，對台股後市仍持正面看法。

安聯投信強調，美股四大指數表現強勁，AI相關題材持續發燒，費半與那斯達克等科技成長股表現強勁，帶動歐股幾乎全線走高；亞股除韓國外幾乎全線收紅，日股因央行維持寬鬆表現明顯較強，MSCI新興市場指數單周也有不錯漲幅。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，美國企業財報多數正向，GPU大廠Nvidia公布財報，顯示因AI新市場的強勁需求，下一季營收預期較市場預估高出5成，引發相關晶片概念股大漲，費半一個月大漲逾15％。因聯準會6月升息暫停，基本面無重大利空，美股可維持高檔整理，短線遇較大回檔可伺機布局。