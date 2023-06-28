電動車ETF後市強勁可期

特斯拉充電標準獲外廠採用，投信法人表示，這不僅加速北美電動車市場銷售起飛，北美電動車充電聯盟的成形，更帶動傳統汽車股重獲充電新題材加持，股價有機會展翅高飛，布局全球電動車ETF後市看好。

新光投信量化投資部協理袁永騰指出，特斯拉充電標準獲其他電動車外廠採用，加速北美電動車市場銷售起飛，帶動獲利良性循環，連同福特、通用老牌汽車股，因電動車題材，及加入特斯拉充電新聯盟一員，企業成長前景重拾市場關注，股價有機會獲市場重新評價上漲。建議不妨鎖定ETF成份股中以電動車廠為主要持股的全球電動車ETF，有機會掌握這波傳統車廠轉型電動車後，重獲市場評價的漲升空間。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌認為，電動車各家車廠為搶占最大市佔率，加強與其他電動車業者合作，充電聯盟即是一例，新聯盟也帶來銷售新商機，對消費者及車廠來說，將是買賣雙贏的局面，有助美國電動車市場加速成長，帶動傳統汽車股獲新題材加持，股價電力十足勁量向前，對於電動車ETF來說，中長線股價更增添成長潛力。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，根據IEA預估今年銷量將再增長35％，達到1,400萬輛。券商預估電動車產業到2025年以前可望受惠IRA法案、CRMA法案維持強勁的成長表現；SNE Research預估2021年～2025年全球電動汽車電池需求將以43％的CAGR增長，到2025年達到1,235GWh，疫後換車潮加上銷售去碳化車款，已是全球減少溫室氣體排放的一大重點，相關供應鏈表現有看頭。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷分析，在各國政策鼓勵下，國際大廠也相繼布局電動車領域，相關零組件與基建發展可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等成長性佳，另整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注，在產業革命已啟動，更是投資布局上不可忽略的板塊。