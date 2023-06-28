印度成長點火 多檔漲倍股躍出

隨全球供應鏈轉移，印度成為外資設廠的首要地點，帶動當地經濟起飛，同時印度股市也出現許多「漲倍股（Multibaggers）」，比例優於全球各大股市，投信法人持續看好印度股市未來補漲行情。

瀚亞印度基金林庭樟表示，過去20年印度每年平均GDP成長率達10％，僅次於大陸，甚至累積市值超過12倍，印度指數長期年化報酬率來到12％至16％，遠勝MSCI新興市場指數，甚至優於其他已開發國家市場的美國、歐洲股市。印度經濟起飛動能強勁，促使股市上漲動能強勁，催生出多檔的「漲倍股」，比例遙遙領先其他市場。

據高盛統計，超過60％印度漲倍股獲利能力相當強，擁有營收年增20％、獲利年增30％的實力，且約80％的漲倍股是可看到利潤率的擴張，即多數漲倍股都有基本面支撐。進一步觀察，內生性循環性種類的個股出現最多漲倍股，佔所有種類35％，以水泥、化工、資本投資及耐久財出現最多。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，政策面由印度製造政策帶動的基建升級可望為後續投資主軸，GST稅收續創新高，央行上繳國庫金額高於預期，也有助政府支出。產業佈局相對看好工業設備、國防、鐵路、消費成長股等表現。

林庭樟認為，印度受惠龐大的內生性經濟，滋養許多長期茁壯的產業，這些漲倍股也驗證當地基礎建設正在積極擴增、內需動能依舊強勁等，在內外需求雙引擎運轉下，成為少數沒有衰退疑慮的國家，今年GDP成長預估有望維持6％以上動能。從各方面來看，印度股市仍處相對低檔位置，建議增加印度股市布局，迎接未來高成長商機。