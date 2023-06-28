補漲潛力大 東協基金分批布局

近期通膨趨緩、美聯準會（Fed）如預期暫停升息，市場持續關注經濟衰退等訊息，東協的新加坡、馬來西亞、泰國、印尼與菲律賓等五國股市，近三個月股市小漲小跌。投信法人表示，整體東協國家經濟數據表現仍相對穩健，通膨持續向下，企業EPS可望有雙位數水準，加上國際解封下觀光業復甦，及各國政策加持，中長期東協股市不看淡，建議透過東協基金分批佈局，把握投資契機。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，東協各國經濟數據表現仍相對穩健，可望延續去年的強勁表現，加上全球景氣放緩，市場對大宗商品需求預期下降，原物料回檔止穩，有助東協通膨回落，回到通膨目標區間。且中美貿易戰以來，國際大廠為降低供應鏈風險，開始分散生產基地，東協國家為主要受惠者之一，有助中長期經濟發展。

高浩偉強調，個別國家來看，馬來西亞基準利率已經回到疫情前水準，以目前經濟狀況來看，升息周期可能已抵達終點，後續有待觀察通膨是否逐步回落；印尼第一季經濟成長率達5.03％，表現優於市場預期，因國內消費動能保持強勁，後續經濟及企業營運表現，皆維持相對強勁，吸引外資回流，後市表現仍值得關注。

越南處在經濟高速發展階段，且其成為亞洲新生產基地的題材並未改變，長期成長性亦值得期待；泰國短期政治因素干擾，須留意股市波動。整體東協國家產業配置，相對看好工業、REITs、科技等表現。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億認為，亞太市場仍為新興市場主要布局重點區域，大陸疫後開放題材，及亞太疫情開放腳步較慢，導致東協股市漲幅相對落後，但也因此具落後補漲潛力，持續吸引國際資金流入。

曾訓億預期，先前亞股盈利率與美債之間利率價差在低檔區間，影響資金投資東協的意願，如今美國升息近入尾聲，有助於提高東協股市的吸引力，而且目前相對於美股評價區間仍相對便宜，下半年可望出現資金回補潮。