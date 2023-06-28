投資環境波動 4大原則挑選平衡基金

投資市場下半年關注景氣、通膨及美國聯準會（Fed）7月利率會議決議的政策指引，加上當月中下旬將進入財報公布旺季，根據FactSet預估，史坦普500大企業第二季獲利年比下滑6.5％，將是2020年第二季以來最大降幅，面臨消息面主導的波動環境，理財專家建議投資人，以股債兼備的美國平衡型基金為核心，且挑選時應掌握四大原則。

理財專家指出，四大原則首先是中長期績效領先；其次是每月配息水準具吸引力；其三要留意基金配息來自本金的比重不能太高，以免落入賺配息、賠淨值的迷思；其四將波動風險納入考量，藉此檢視經理團隊控管風險的能力。

根據理柏資訊統計，檢視境外三檔美元美國平衡型基金表現，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金跟安聯收益成長基金的年化配息率都超過8％，其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金配息來自本金比例明顯偏低，且三年績效達28.82％、波動風險僅有10％，展現攻守兼備的特性。

銀行財富管理中心分析，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的全方位收益策略源起於1948年，已屆滿75年，顯示該基金策略經得起景氣循環及多空淬煉，靈活彈性的操作策略是最大優勢之一。例如因應景氣下行風險，近一年該基金持續提高防禦資產，5月底在投資等級債及公債合計比重已升至3成，股票布局也很多元，涵蓋金融、科技及醫療等產業，分散風險並掌握輪動契機。

理財專家認為，猶如諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲留給世人最棒的禮物─「現代投資組合理論」所言，多元分散（diversification）是天下免費的午餐，但若投資組合裡放的是連動性高的資產，如股票及非投資等級債，可能就會失去股債平衡的好處，建議投資人掌握四大原則挑選優質的平衡型基金，做為長期理財的核心配置。