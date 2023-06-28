Q3投資展望 聚焦高品質收益

上半年全球金融市場大反彈，呈現股債雙揚。投信法人分析，下半年全球經濟雖面臨衰退風險，但AI相關科技趨勢題材的應用研發與需求再擴大，隨企業財務修復、生產效率提升，加上庫存下滑、營運狀況改善等，下半年科技財報可望觸底反彈，建議第三季資產配置，擁高品質收益資產，同時適度搭配高效率成長股。

第一金投信投資長曾志峰表示，第三季經濟基本面受高利率、金融緊縮，與市場衰退疑慮，加上通膨降速未如預期等面向綜合影響下，近期市場已提前反應貨幣政策轉向與降息預期，多頭與投機貪婪氣氛湧現，資金簇擁科技成長股帶動股價大漲，惟仍有不少標的股價處十年均線附近，也帶來長期投資進場的好時機。

建議第三季核心資產宜配置高品質收益標的，包括公用事業收益資產，及高評級百大企業債券等，主要仍著眼於民生需求穩定、營運體質佳及股息可預期性高，相關標的低波動度，投資甜蜜點接近，進場機會佳等；衛星資產鎖定追求高效率的成長型股票，海外新科技帶動技術、效率升級，像是AI人工智慧、機器人自動化等全球大趨勢題材，另挹注新科技發展動能的台股尖兵，像是AI供應鏈、伺服器、散熱、晶片零組件等趨勢動能股、中小型股都值得留意。

台新投信指出，後市金融市場仍有表現空間，可利用短線的回檔整理格局時分批布局，股票基金，看好成長趨勢確立的AI相關科技基金、受惠美聯準會（Fed）暫停升息的美國REITs；債券基金看好具提前買回條件的非投資等級債券基金，及具優先擔保利基的非投資等級債券基金。

野村投信認為，通膨下滑趨勢已成形，但比原先預期的更具黏性，因此聯準會不會很快降息，市場原先擔憂的經濟衰退出現機率已降低，目前許多市場具有極佳的投資機會，但須保持耐心。股市短線有波動但長線前景佳，建議回檔時再進場布局。