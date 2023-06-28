00929要發紅包了！該先買還是除息後買？

復華台灣科技優息（00929）要配息了，備受高度關注！因為它是首檔台股月配息ETF，首次配息率會是多少？該現在買，還是等除息後再買？都是市場熱議焦點。究竟何時買比較好呢？就配息率、填息速度、價差空間來看，除息前買進會優於除息後！

高股息ETF受到青睞的原因不外乎是配息率高，00929截至6/16止，收益平準金為0.09元，根據其公佈的基金資產，推估是來自於近期除息標的聯強、頎邦、群光，幾乎是現金股利。假設7/19除息時，每單位配息金額是0.09元，以6/26淨值推估，年化配息率近7%，相當誘人。

其次就填息速度而言，能否順利填息雖然受到很多因素影響，不過，通常季配會比年配快，因為季配的填息缺口較小，較能快速填息，舉例來說，根據Goodinfo！台灣股市資訊網統計，國泰永續高股息（00878）屬於季配息，平均填息天數約16天；元大高股息（0056）仍是年配息時，平均填息天數約為70天。而00929屬於月配息，填息缺口又會比季配小，填息速度可望更快！因此，如果太晚買，除了領不到配息收入之外，還有可能少賺了資本利得。

因為00929主要追蹤「特選臺灣科技優息指數」，根據歷史回測資料，該指數追漲抗跌效果佳，舉例來說，去（2022）年大盤重挫近18.7%，特選臺灣科技優息指數相當抗跌，跌幅不到9%；又如2019年、2021年股市漲翻天，該指數漲幅更優於大盤。

由於台股今年由熊市轉為牛市，電子類股厥功至偉，百分百聚焦優質科技股的00929大有看頭，建議投資人無須糾結於除息前後進場時點，更應著眼於產業前景！展望後市，下半年將迎來電子消費旺季，加上AI黃金10年榮景起飛之下， 00929股價表現後市可期，越早買，越有機會賺取資本利得。因此，7/19除息前買進，有機會息收與價差兩頭賺！

資料來源：特選臺灣科技優息指數、臺灣電子類指數使用臺灣指數公司提供之每日指數值；臺灣加權指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、 臺灣高股息指數使用Bloomberg提供之每日指數值，復華投信整理。資料日期：2018-2022。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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