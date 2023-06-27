全台首檔 低碳高股息ETF存股族必抱

全球永續投資趨勢正在延燒，碳排議題投資尤其最矚目，不僅各國訂立碳稅相關法規，企業紛紛訂出公司本身及供應鏈須達到的碳排目標。永豐投信表示，永豐台灣ESG低碳高息40 ETF是台灣首檔涵蓋低碳、ESG的高股息ETF，且搭配收益平準金機制，讓廣大存股族既能把握到碳金商機，又能定期領息。

永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳指出，該檔低碳型的高息ETF截至4月28日，十大成分股包含技嘉、緯創等標的，整體成分股以電子股佔比8成最高，主因是電子股當中有許多高殖利率的股票，且這些標的為符合客戶碳排標準，努力為未來國際廠商訂單佈局，皆率先進行低碳轉型，以維持企業競爭力及接單能力。

永豐ESG低碳高息ETF鎖定40檔符合低碳標準且近三年均配發股息的台股企業，其中必須是台灣永續評鑑等級BBB級（含）以上，並且排除屬高耗能、高汙染產業，納入在ESG及低碳領域卓越的企業。

張怡琳建議，在投資組合配置低碳主題趨勢的永豐ESG低碳高息ETF，因該檔成分股以電子為主，可同時搭配成分股以金融、傳產為主的永豐優息存股ETF，來平衡整體投資產業配置比例，將產業佈局範圍擴大，讓投資風險更分散。

永豐投信說明，一般單次配息金額超過2萬元時，依規定須課徵二代健保補充保費，永豐ESG低碳高息ETF、永豐ESG低碳高息ETF均採取雙月配息機制，不僅有助定期領息、打造現金流，且每2個月配息，可分散每次配息金額，相對於季配息、年配息等配息頻率，更能減輕補充保費負擔。