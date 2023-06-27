亞股之冠 日股ETF爆大量

今年以來，日股在諸多利多推升下表現亮眼，至6月16日的日經225指數漲幅達29％，居亞股之首，國內日股ETF也爆量狂飆，以國泰日經225基金來說，6月後申購量大增，成交量相較5月成長4倍以上；元大投信也將在7月3日正式募集日本龍頭企業基金，提供投資人跟上日股行情。

日本逐步走出「失落的30年」，製造業強勢復興，加上股神巴菲特加持，帶動日本股市東證指數創下33年的新高。當全球主要經濟體還未擺脫後疫情影響，日本經濟發展成為亮點，日政府更上修第一季GDP成長至2.7％。元大投信指出，日本經濟走出失落30年，貨幣貶值至關重要，過去1985年美日廣場協議後，日圓兌美元快速升值，造成通貨緊縮。

但日本自2011年再啟寬鬆政策，支持經濟復甦，以出口為主的日本大型企業受惠於弱勢日圓，「Made in Japan」從「品質好但是太貴」變成「物美價廉」，出口競爭力大增，奠定企業獲利提升基礎。

日股這波大漲，更扭轉散戶投資人的刻板印象，加大反向ETF部位的同時，國際大型機構資金多數看好日股未來表現，統計今年以來外資淨流入日股金額高達約4兆日圓，巴菲特近日再提高日五大商社持股比重。看好日本再起，元大投信推國內首檔聚焦日本製造業商機的元大日本龍頭企業基金，7月3日起正式募集。

國泰日經225基金經理人蘇傳宇表示，帶動日股的主要因素，包括疫情後通膨環境助走出長年通縮陰霾，且日本央行維持超寬鬆貨幣政策，使消費及投資信心穩步改善，打破市場對日本景氣的刻板印象，吸引國際投資人目光；中美緊張的地緣政治、供應鏈移轉趨勢，加速企業投資日本的需求。

還有東京證交所1月底發布文件，為改善企業經營效率、提升經營層對企業及股東價值的重視，建議股價持續處在本淨比1倍以下的公司應擬定改善計畫，帶動日本企業大量發放股利、進行股票回購；及相較於美、歐等成熟市場股市評價，日股處歷史高位，評價反而相當便宜；尤其巴菲特加持，國際投資人也開始重新關注日股結構性變化。因此，市場普遍看好日股後市表現。