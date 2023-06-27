AI激勵 電競、科技業蓄勢待發

經歷通膨與升息考驗，生成式AI的科技發展升級、應用層面擴大，帶動去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商，有機會在下半年出現獲利正增長。投信法人指出，從數位行動軟硬體產業有不同的時間紅利，從2010年至2016年行動通訊科技大循環觀察，創新科技之腦半導體率先啟動獲利成長，緊接著是裝置平台商，最後會交棒軟體與服務廠商。

第一金全球eSports電競基金經理人林志映表示，AI帶動新內容的創意、提升效率與生產力等，AI發展引發科技大廠競相擴大資本支出投入。遊戲電競產業的進階發展與創新科技環環相扣，AI驅動的產業鏈也和電競次產業密切相關，其中半導體、晶片等廠商開始出現需求與獲利復甦動能，從今年以來電競次產業獲利上修的情形觀察，硬體、基礎設施成為獲利成長的第一棒，後續則可望促使遞延的遊戲開發時程追上進度，或帶動AI應用所衍生的遊戲創意。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，持續看好AI相關概念，包括晶片、軟體與基礎設施等，即使股價短線大漲，但仍處於趨勢前期，相關個股具想像空間；車用相關在利空集結、共識預期下修後有利空出盡意味，也是近期逢低布局選擇之一，另部分基期較低的工業、消費與小型類股，則有望補漲，防禦類股在市場偏好度未扭轉前表現空間有限。

瑞士百達資產管理預期，ChatGPT技術只觸及表面，相信AI將在未來十年顛覆商業模式、提高營運效率並創造戰略差異化。道路上會有顛簸，但生成式AI顯然已經成為一種不可忽視的存在。善用分析、自動化和AI的力量時，會意識到數位轉型仍處於早期階段，巨大潛力尚待發掘。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平強調，受惠於生成式人工智慧的帶動，超大型科技公司未來三年的營收成長前景可望擴大與標普500指數平均值的差異，科技族群將拉大與其他族群的差距，後市行情也值得期待，建議可開始布局美國科技題材基金，掌握中長期的科技趨勢。