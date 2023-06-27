AI成長趨勢股前景旺 長抱首選

上半年AI主題投資與相關趨勢產業標的，是全球投資市場的MVP，近一周AI相關標的呈現漲多回檔，第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲認為，下半年AI趨勢產業獲得獲利成長動能的加持，後市表現還是相當令人期待，且聯準會6月暫停升息，市場多認為升息循環已近尾聲，有利科技股整體評價觸底反彈，一旦停止升息、產業獲利成長，投資信心與資金回流，AI成長趨勢型產業看好，股價逢回宜加碼或採定期定額長抱。

第一金投信指出，未來全球市場會進入，通膨、利率維持在較高水準的新循環階段，同時在供應鏈與氣候衝擊條件下，後市可關注三大趨勢投資機會，一是趨勢成長股帶來AI科技新的獲利成長動能；二是新能源、核心基礎建設投資引爆儲能、轉型能源新趨勢投資商機；三是在人口趨勢，人口結構變化，也造成消費結構轉變，驅動新消費商品、消費模式的新趨勢。

黃筱雲說明，從各大券商預估分析，總體經濟落底訊號可能在第三季，隨後可望出現轉折回升，對於下半年經濟衰退可能性，研判影響淺層且時間較短暫，即使真的出現衰退，反而將提供進場的投資時點，後續可觀察個人的就業、薪資、消費，與企業的資本支出等重要指標。

企業獲利面部份，廠商歷經高利率、庫存去化後，企業在外部環境改變與成本控制帶來的自我修復能力後，下半年至明年都是獲利成長回升加速的階段。其中AI科技投資前景最受矚目，根據高盛預估，今年與明年趨勢產業的獲利增長率，人工智慧、機器自動化等相關標的，兩年度的獲利成長率都在2成至3成，遠優於MSCI世界指數與標普500指數的整體獲利成長率在個位數及近一成的成長水準。

黃筱雲強調，趨勢投資最適合的方式就是看好產業前景，採取定期定額投資策略順風而行，及股價短暫拉回也是短線加碼較合適時機，以「飛豬理論」來看，AI強勢趨勢投資，就好比站在風口上，連豬都能飛。因此，即使短暫的黑天鵝、灰犀牛衝擊，都不宜改變長抱投資策略。