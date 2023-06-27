境外基金十強 三主題最熱

成長股因升息影響，去年承壓落後，但今年來表現轉為領先，尤其在AI旋風下，ChatGPT所點燃的AI相關題材仍是市場追逐熱點，扭轉今年來基金表現整體面貌。根據理柏統計，今年至今境外基金前十強，主題全數聚焦科技、AI人工智慧與成長等三大關鍵詞，並繳出47.02％～34.07％不等的成績。

安聯投信表示，AI人工智慧快速進展，企業日益意識到人工智慧對企業競爭力及發展新商業模式的重要性，相關投資將快速成長。根據安聯環球投資草根性研究顯示，全球IT支出趨勢和AI應用調查，AI發展仍在早期階段，顯示顛覆式創新的發展仍在加速發展。美科技業財報亮麗財報及展望，也讓市場認知到AI需求並非空談，而是正在快速發生，各國際大廠在GPT及PaLM等語言模型基礎下持續開發新應用，市場樂觀看待相關供應鏈的獲利成長。

AI相關主題明顯成為引領潮流下一個十年的長期主題，不但有長期結構式成長利基支撐，且在軟硬體、跨產業需求不斷交錯增溫帶動下，資本支出亦有望伴隨這類需求而增溫。安聯投信指出，AI廣泛應用日常生活，驅動所有產業的創新應用，且在各類產業擁有許多機會，因此具龐大成長潛力；根據研究顯示，AI相關應用技術，在許多方面創造降低成本和提升營收表現的極大效益。如部分企業將GPT 相關功能添AI基礎領域長期需求將保持強勁，隨軟體技術改善與升級，未來機會快速成長，相關題材值得長期布局。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，聯準會如預期暫停升息，現階段處於觀望經濟數據的階段，整體因基準利率未再走高，美國10年期公債不易上竄，且近期AI投資熱潮湧現，間接推動科技類股股價上行，有望利好市場行情。

產業方面，向思穎持續看好AI相關半導體股、軟體股表現，及受惠半導體強勁需求的建廠趨勢，還有IRA導致電動車相關供應鏈轉移到美國，工業類股表現也可留意。