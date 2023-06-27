大盤愈跌他們愈嗨！這檔股利率破13％

集保最新集保戶股權分散統計出爐，51檔台股ETF受益人連3周上升，最新1周周增2萬0467人，今年累增52萬8750人，總受益人以468萬4908人再創新高，其中包括00919、00713、00929、00921、00878、006208等6檔，受益人數周增逾1200人成人氣王。

根據至6/21的集保戶股權分散統計資料顯示，上周受益人增加的台股ETF共有24檔，其中00919打敗00713、0056、00878，周增9470人居冠，今年成長430.44%，主因是00919的6月配息率高達11%，吸引投資人青睞。

即使6/16除息以來因大盤震盪回檔，導致尚未填息完畢，但日均量仍維持近4萬張，受益人也續增，據00919最新投資組合計算，ETF持股股利率已達到13%以上，大盤愈跌、殖利率反而愈高。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF波動度低於個股與大盤，投資主題也多樣，其中台股高息ETF是存股族首選，尤其6~9月除息旺季雖影響大盤指數動能，但台股高息ETF卻將陸續領到成分股股息，搭配本身收益平準金機制，高股利不因受益人增加而稀釋。

投信認為，台股短線雖震盪但後市不看淡，仍可精選易受資金青睞的標的，包括高息、AI、半導體、航運等，整體而言，台股產業庫存逐漸恢復健康，且下半年擁低基期紅利，盤勢回檔可考慮逢低買進。

另有投信統計，台股定期定額達1年以上，獲利機率就拉高，以加權指數為例，過去20年投資人任1月份開始定期定額，1年後正報酬機率逾7成，5年正報酬機率甚至逼近9成。而在報酬率方面，加權指數定期定額1年的平均報酬率約4%，5年更可拉升至15%左右。

統一投信表示，近期各大機構上調歐美今年經濟成長率預估，市場對下半年經濟軟著陸信心大增，加上Fed利率終點已近，支撐台股今年表現，加上AI應用襲捲全球，更使科技股帶領台股強勢上漲。科技巨頭大舉投資AI，長期成長趨勢明確，台股相關供應鏈受惠，台股下半年有望持續向上。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）