利率接近見頂 高評級債有潛利

下半年利率至頂，美債買點浮現，投資人要選擇公債或是公司債？國內大型銀行分析，現階段美國公債與公司債都是很好的投資標的，但未來信用債券的利差可能擴大，投資級債券建議避開評級較低的債券，往高評級債券靠攏。

台新銀行分析，美國勞動數據強勁，有助支撐經濟實現軟著陸，反映在高信評企業營運穩健，信用利差有收斂空間，投資等級債相對於美公債更具投資潛力。

國泰世華銀行認為，比起近似於無風險的美國公債，選擇公司債則代表需要承擔額外的信用風險，也因此同天期的公司債利率往往高於公債利率。以鎖利的角度來看，投資等級債殖利率較具優勢，但信用利差易隨市況而有較公債更大的波動。整體而言，兩者都是現階段不錯的標的，僅投資等級債的波動可能較大。

台北富邦銀行表示，投資級債券與美國公債當前的收益率佳，均為不錯的投資標的。不過考量宏觀經濟的風險，未來信用債券的利差可能擴大，投資級債券建議避開評級較低的債券，往高評級債券靠攏。

至於投資人要選短債或長債，下半年長債與短債均有其投資價值，短債風險低、收益率佳，長債雖收益率較低，但具有資本利得的潛力。

台新銀建議，升息步入尾聲，殖利率上升空間有限，長債相較短債具有較長存續期間，且再投資風險也較低，適合殖利率中長期下行趨勢時布局。

國泰世華銀指出，隨降息預期在明後年開始發酵，意謂著短債到期後，投資人若要再投資，可能面臨殖利率大不如前的風險，因此想鎖利更久，不妨拉長債券的布局天期，且若殖利率進一步下行，還有資本利得的空間。