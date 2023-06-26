升息尾聲 國銀看好布局債大於股

美國聯準會（Fed）6月暫停升息，市場預估7月或9月將是這波升息循環終點，明年將轉向降息，在此時點布局，投資是優先買債或買股？國內大型民營銀行分析，現階段不論股或債都是不錯投資時機，以部位來看，債券部位可大於股票，著眼於明年降息，不排除還有資本利得空間，股市則隨降息後景氣逐漸好轉，投資價值也逐步浮現。

國泰世華銀行認為，不論是股債可能都有不錯投資時機，但提醒投資人留意風險承受度和投資屬性，以進行資產配置。

北富銀則認為，以資產配置的角度來看，在美國利率水準接近峰值的情況下，並同時考量資產的投資價值與景氣放緩的風險，建議投資人債券的部位要大於股票。

台新銀行提醒，雖然股債下半年均有表現機會，不過歐美經濟數據處下滑階段，市場波動風險仍在，建議股債平衡配置比例，仍以股債各半較穩健。

債市方面，國泰世華銀行表示，縱使考量未來美國再升息1至2碼，後續升息終將進入尾聲，經驗顯示公債殖利率往往在升息屆頂前見高，隨升息進入尾聲，長線利率也將偏下行。

有固定息收需求者，可以把握目前的布局時機，除了可以逢高鎖利外，隨著通膨進一步放緩，美聯準會明年將有降息機會，此時債券則不排除還有資本利得的空間。

北富銀指出，預期年內美債殖利率回落空間不大、甚至有反彈風險，建議可待殖利率回升、布局高評級債券，短期以領取債息為主、長期則著眼於明年Fed降息所帶來的資本利得空間。

股市部分，根據統計，觀察過去30年Fed升息循環，股市在升息結束後，往往有爆發性上漲空間。

以前一波2015年升息為例，在2018年最後一次升息後，美股S＆P在最後升息月後一季漲幅高達13.6％、後二季漲幅更達18.5％。

台新銀分析，進入後疫情時代、貨幣政策逼近轉折點，股市評價面壓力降低，成長股如科技、非必需消費產業或具剛性需求的健護產業，未來半年確實可望有較佳表現。

國泰世華銀強調，升息邁入尾聲、股市有望受惠評價修復，製造業今年下半年隨去庫存近尾聲及明年獲利展望重拾增長，長線資金將有誘因逐步增加過去一年低配的股市配置。

但投資人短線須留意資金過度集中大型科技龍頭股，可能造成股市振幅加大。

北富銀預期，若明年聯準會因景氣衰退展開降息，初期在衰退擔憂下股市等風險性資產修正機率及空間較大，但隨資金成本下滑、景氣逐漸好轉，風險性資產修正後投資價值浮現、中長期可望逐漸回升。