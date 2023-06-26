跨國多重資產基金 增肥32億

據投信投顧公會統計，5月投信發行的跨國多重資產基金淨申購金額達32.06億元，在境內各類主動式基金中淨申購金額，僅次於跨國投資固定收益一般債券型，法人觀察，下半年經濟前景不確定性，轉以收益搭成長的多重資產策略，透過更多元方式持續參與經濟復甦機會，帶動跨國多重資產基金買氣。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，第一季企業獲利表現優於預期，評估企業獲利下修可能已經接近尾聲，未來有望看到轉佳的企業獲利與營收預期。且歷史經驗顯示，在聯準會升息至高點後3至12個月，股市表現通常為正向。若相較過去幾年，目前可轉債提供較好收益率、較低波動、價格也較為接近債底，意味著下檔保護可望較佳。若股市向上，則仍有向上的參與力道。在高市場波動環境下，可轉債有望展現追漲及相對抗跌特性。

謝佳伶認為，公司債發債成本上升有助企業轉向發行可轉債，預估今年可轉債發債量將上升至450到500億美元；非投資等級債今年違約率大幅攀升機率較低，因目前市場發債公司致力降低債務比重、大宗商品價格未大幅轉弱，整體信用體質仍佳，且今年企業再融資壓力有限。

新光全球多重資產基金經理人陳世偉分析，今年通膨持續降溫，6月聯準會暫停升息後，景氣不確定性仍偏高，且通膨仍遠高於聯準會所訂的2％目標，加上美國勞動力市場緊張，7月有可能再次升息，預估美債殖利率來到10年來相對高殖利率的水準，美國投資等級債具避險優勢。

同時美國AI、半導體、電動車等產業，亦深具長線成長潛力，建議可趁現階段選擇全球多重資產基金，即時捕捉利基產業及合適股債標的，掌握投資級債券價格回升與成長股評價回升兩大機會，有效提升增值潛力，迎接下半年新一波全球股債反彈行情。