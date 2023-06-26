投資級債殖利率飆 投資價值現

隨美國升息循環進入尾聲，投信法人認為，根據歷史經驗，每當進入升息末段，公債殖利率可望先行回落，對債券投資有正向挹注，高評等的美國投資級債經歷去年超跌，目前殖利率已攀升至5％以上，超越金融海嘯時期的相對高位，更媲美去年同期間的非投資級債殖利率，布局價值大幅展現。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，目前美國投資級債殖利率水準約在5.4％，為過去15年來的高點；且資金面來看，隨政策利空趨緩、殖利率優於歷史平均等優勢，買盤已逐漸回流，連續11周維持資金淨流入，今年以來累積流入金額大幅超越2020年及2022年同期，強勁需求有助推升後市買盤持續流入。

黃相慈分析，目前強勁的就業與消費仍支撐美國經濟保持韌性，走向軟著陸而非陷入深度衰退，看好市場轉向與政策轉折，皆有利投資級債利差收斂空間。尤其從聯準會升息將進入尾聲，大幅升息機率低，創造布局投資級債的黃金時間。投資級債多為營運良好、財務與信用佳企業，往往能優先反映景氣自底部回升的優勢。

野村投信固定收益部主管謝芝朕指出，聯準會6月利率會議點陣圖顯示，未來將有兩次升息機率，但好消息是上調今年經濟成長預期，顯示經濟應不會陷入衰退，企業債違約率就能保持在相對低點。觀察全球投資級債券自去年低點迄今漲幅約1成，但相較於2021年以來的最大跌幅25.3％，目前反彈尚不及一半，在非投資級債券與新興市場債券上也可見到，預期反彈走勢將可持續。

謝芝朕說，債券殖利率在歷史相對高檔，全球投資級債券殖利率接近5％，全球非投資等級債券超過9％，且以債券價格來看，即使歷經近期反彈走勢，債券價格依然在偏低水位。除持續看好的投資級債券與金融債，非投資級債券受惠於經濟可望軟著陸、違約率將保持在低檔而前景轉佳，相對看好美國與亞洲的非投資級債。