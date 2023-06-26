投資級債受寵 吸金26.8億美元

美國公債殖利率過去一周內陷入區間震盪時，根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周除新興市場債資金呈現淨流出外，投資級債與非投資級債皆迎來資金淨流入。

統計至6月21日止的近一周，投資級債基金及非投資級債基金分別淨流入26.8億美元及0.4億美元，新興市場債則是淨流出2.8億美元，投信法人表示，明顯看出市場資金相對偏愛投資級債基金。

美國聯準會（Fed）6月利率會議如市場預期宣布暫停升息，根據最新利率點陣圖顯示，下半年仍有升息2碼（1碼是0.25個百分點）的空間，明年年才有望降息4碼。國泰投信指出，預期美國債務上限問題解決後，因美國財政部將有大量美債發行，使得近期美債表現偏弱，折價情況比較嚴重。

富蘭克林投資團隊認為，美國勞動市場依然緊俏、通膨也還在聯準會目標（2％）之上，預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間，與市場預期的很快轉向降息看法存有差異。因此在債券投資上，考量殖利率可能會有些攀揚，目前相對看好短天期投資級債和美國公債於利率處於高檔階段的表現。

在金融借貸條件轉嚴以及高利率成本下，預期將不利於景氣和企業獲利。富蘭克林投資團隊建議，此時須嚴選債券標的，尤其應挑選具有較佳資本結構、流動性佳及對升息敏感度低的發行企業。

債券資產投資布局，安聯投信強調，隨主要國家實質利率陸續回到正值之上，後續升息空間有限，利率風險較去年為低，加上債券收益率拉高後，投資吸引力增加，目前仍可伺機增加持債水位。

安聯投信表示，債種的選擇上，目前信用債的收益率高於公債，加上信用債基本面仍舊穩健，建議布局上可鎖定在收益較高者，透過息收來累積投資報酬率，但因景氣衰退疑慮仍在，仍應選擇信用評級較高的族群，以降低相關風險。