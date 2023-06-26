台股ETF受益人 止跌回升

根據最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人止跌回升，最新一周增加2萬2,939人，統計今年來增加45萬5,602人，總受益人來到461萬1,760人，受益人逆勢維持增加的有13檔。投信法人指出，台股高檔震盪，可分批布局迎接下半年旺季。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，雖然短期進入台股除息旺季，影響大盤指數動能，但各項重要活動陸續登場，再配合產業庫存逐漸恢復健康，及下半年低基期紅利，對台股後市仍持正面看法。選股看好生成式AI等新科技有機會帶動新一波經濟成長，加上下半年旺季庫存回補，台股企業下半年獲利年成長有望由負翻正，若盤勢回檔仍有利加碼買進。

新光創新科技基金經理人吳文同指出，個股變化很大，審慎選股仍有機會創造超額報酬，但產業基本面未完全復甦下，與其挑選個股，不如選擇績優台股基金。就整體產業供需來看，預估下半年台股基本面有機會落底，待落底確立後，股價有望提前反應，明年起台股又將重啟下一波景氣擴張格局，選股主軸聚焦產業前景樂觀、公司營收、毛利率持續向上，及有新產品題材加持的潛力股，有望成為接下來台股投資亮點。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，這波ChatGPT的熱潮預計將帶動更多層面AI的應用，由於強AI需要巨大的運算力，這將帶動更多晶片需求；數據資料中心的建置，對伺服器升級需求也將是正面影響，可為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。