新興亞股失血 外資獨愛印股

新興亞股上周印度股市持續獲外資青睞，周買超金額近17.15億美元，已連續第九周獲得外資買超加持。法人觀察，亞洲其他股市受到美股逢高拉回，及聯準會官員鷹派談話，投資氣氛謹慎的影響，多遭外資賣超，其中以南韓股市流出金額最高、有12.06億美元。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度總經及企業基本面保持強勁，受惠莫迪政府「Make in India」相關政策激勵及全球供應鏈移轉趨勢，印度出口全球占比明顯提升，且儘管近期全球景氣遭遇逆風，占比提升趨勢並未改變，有助印度在國際貿易地位提升，在政策面強力支持下，也可望為印度經濟與股市表現增添新動能。在產業布局方面，包括工業設備、國防、鐵路、消費等可持續關注。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，雖然AI大浪潮帶動多數科技業龍頭未來展望上修，下半年仍有庫存去化完畢，傳統消費旺季到來，股市氣氛轉為樂觀，但須留意通膨下行速度緩慢，及美國財政緊縮替代貨幣緊縮的效果，股市的震盪風險仍然存在。台股短期受惠科技創新快速上漲，中期需留意企業基本面回升力道不足利空，恐導致震盪修正，長期因經濟落底回升、科技創新持續，多頭可望延續，表現可期。

安聯投信台股團隊認為，受到長假觀望氣氛與美股收黑影響，加上面臨短線漲多壓力，台股上周收盤時失守五日線，不過其餘主要均線仍呈多頭排列，資金持續在電子、傳產與政策概念股中輪動，故在長線趨勢仍被看好支撐下，盤勢維持狹幅震盪格局。

布局策略上，安聯投信台股團隊建議，電子股仍是當前主流，且在快速變化的環境中，有望有較大的成長潛力。根據研究顯示，AI技術的應用可帶來降低成本和提升營收的表現，同時許多企業積極將AI技術功能結合於系統中，隨軟體技術的改善與升級，該領域未來潛力與機會也快速成長，相關題材也值得長期布局。