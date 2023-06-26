日圓便宜 日股基金水漲船高

日本經濟數據優於預期，日圓仍處中性偏弱格局，在政策性貶值下，估計短期仍處弱勢，便宜日圓有利於強化日本企業基本面，進而提升日股企業穩定成長，在穩健經濟成長、日企財務結構改善等優勢下，相對看好日股未來表現，建議可定期定額布局日本主題基金，搶一波難得獲利契機。

據境外基金觀測站統計，5月境外基金規模縮水至3.57兆元，各類別僅單一國家類型基金逆勢成長2.34％，受國人喜愛的三大市場為印度、日本及美國，單一國家股票型受矚目，其中日股市場基金金額跟著上漲，月增幅達12.7％，日本境外基金擺脫低迷，持續吸引台灣投資人申購。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊解釋，日圓在相對便宜的位置時，將有利於企業的EPS成長，也會讓評價面相對便宜，更具吸引力，當日圓偏弱時，有望吸引更多資金流入，帶動股價表現。弱勢日圓有利於工業、汽車出口企業表現，且因通膨仍在可控範圍內，若超過2％，預期日本央行會採取漸進式緊縮政策，進一步調升長債殖利率波動區間上限。

瀚亞團隊表示，短線技術指標來看，日股漲幅可能偏高，稍作休息或小幅修正才是健康的循環，但鑑於日本企業獲利優、公司治理也持續改善，並獲得東京證券交易所等機構的支持，日股中長線表現仍相當可期，任何回檔時機都是進場布局的好時點。如日本主動型基金更靈活操作投資組合，因應市況、公司財報及評價，主動狩獵估值偏低的個股，創造超額報酬機會。

元大投信認為，前年1月至今年5月間，日圓約貶值30％至40％，期間帶動日本企業獲利成長140％，目前日圓偏貶將讓日本企業的獲利有所支撐。6月下半月是多數日本企業股東會時間，預期將持續回應東證交易所的政策，提出改善經營效率的方針，激勵股價表現，日股後市仍樂觀看待。