永豐低碳高息ETF 今開募

台灣首檔以「ESG+低碳+高息」為概念的ETF「永豐ESG低碳高息ETF」26日正式展開募集。

永豐投信表示，相較過去的高股息指數，納入低碳、ESG等指標後，年化報酬率以及總報酬表現均有所改善，面對現今永續時代來臨，適合投資人列入息收資產的必備首選。

永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳指出，息收型產品一向受台灣投資人青睞，尤其近年來ETF投資工具盛行，高息ETF更是投資人喜愛的存股標的，時勢所趨，高息ETF除了成份股涵蓋高股息標的外，也衍伸出ESG、低碳等篩選條件，在追求息收的同時，也能兼顧到市場趨勢。

張怡琳分析，比較台股主要三個高股息指數，回測過去2019年7月1日至今年4月28間，擁有高息+ESG+低碳三因子的年化報酬相對出色，年化報酬率可達17.2％。許多高股息指數在追求高股息的同時，可能會為因此犧牲掉總報酬，但特選台灣ESG低碳高息40指數，同時兼顧股息及總報酬，期間指數總報酬達83.5％，顯示在永續議題的驅動下，低碳及ESG的表現，確實會影響投資表現。

因為永續經營概念愈來愈被大眾認可，所以高息ETF追蹤的指數，相較起初單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到ESG+股息的雙因子指數，如今更進一步納入低碳的篩選條件，且門檻更嚴苛，成份股能夠真正納入具備低碳能力、競爭力相對強的企業。

永豐投信強調，低碳、ESG商機絕非短期議題，企業低碳能力足夠，才能跟得上國際趨勢，供應鏈廠商才能避免被國際大廠砍單，永豐ESG低碳高息ETF成分股精選出台股40檔低碳且兼具高股息優質標的，並依照殖利率與市值綜合排序，及雙月配與收益平準金，適合追求長期穩定存股與碳金趨勢的投資人。