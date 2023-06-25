近期最令投資人振奮的新聞，莫過於美股終於走出熊市，可說注入一劑強心針，積極湧進股市卡位，尤其帶動美股暴力反彈的科技股，在AI應用大爆發加持下最受看好，這波科技股上漲帶動國內科技ETF基金展現驚人報酬率，統計美股低點來表現最佳的ETF幾乎都是科技型，且最高的漲幅高達63％。

統計目前台灣掛牌的原型股ETF中，去年美股低點以來漲幅前十大ETF，幾乎都屬於科技股，且前五名清一色為海外股票型，表現最犀利的統一FANG+ ETF，去年美股低點以來漲幅達到63.64％，近三月漲幅超過4成，今年以來漲幅更高達7成；鎖定半導體產業的國泰費城半導體和兆豐洲際半導體ETF，也分別有高達60％和54％報酬率、表現亮眼。

統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，AI大戰除了提供軍火的輝達與超微外，坐擁海量數據庫的企業也是主要受益者。如蘋果與特斯拉產品成熟且普及，谷歌、微軟、META、亞馬遜及網飛擁有廣大數據用戶，資料量龐大且具獨有性優勢，加上AI的助力，科技巨頭如虎添翼，長期成長趨勢明確，可分批進場布局，搶先掌握科技巨頭長線成長帶來的獲利機會。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，今年美國股市的強弱勢表現，以科技為主的那斯達克指數，及聚焦在半導體的費城半導體指數，表現優於其他主要指數，顯示疫情過後，AI產業迅速的崛起，讓企業加速擴大投資的熱潮，重新聚焦在提升世界運作效率的AI產業。AI仰賴的高速運算及雲端儲存，半導體及科技硬體均為不可或缺的關鍵產業。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞認為，統計今年上半年的美股企業獲利已處衰退期，預期下半年開始回到正成長，明年各國股市企業獲利有機會轉為雙位數成長，目前大型科技股已開始反應長線AI趨勢及下半年後轉機，包括電動車、新能源、AI等新應用，使科技股成為明年具獲利成長潛力的標的。