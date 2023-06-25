高股息ETF只適合退休族？他破解存股迷思



近期高股息、季配型ETF深受投資人喜愛，除了0056、00878先前備受關注，搭上大盤漲勢及除息行情的群益台灣精選高息ETF（00919），每股配發0.54元、年化殖利率上看10.72％，也成功吸引了許多人買入投資。



不過ETF一向被視為較適合保守型、沒有太多時間關注的人，較為合適的投資選擇，一名網友就疑惑表示，關注了不少高股息ETF的表現不比0050差，卻被調侃「高股息ETF只適合退休族買」，真的是如此嗎？

群益台灣精選高息ETF（00919），近期成為投資人的愛好，每股配發0.54元、年化殖利率上看10.72％，搭上大盤漲勢及6月除息行情，從原本5月底規模30.9億，短短1個月內翻漲2.5倍來到109億元，晉升第12檔百億台股ETF。

該名網友在PTT表示，自己近期看到00919的高配息，趕在6/15除息日前，搶買3張搭配00878；沒想到，這樣的投資組合卻被朋友調侃「高股息是適合退休時候才配置的」，讓他相當困惑，難道趁年輕選擇存高股息ETF不好嗎？可以一路慢慢存到退休呀？

原PO認為，常被拿來比較的00878、00713，不也都是屬於高股息ETF，最近那些高股息的漲幅也不比0050等標的差，詢問「難道現在買高股息錯了嗎？」

對此，部分網友認為，因為高股息ETF有課稅、稅金問題，買越多繳越多，指出高股息是有錢人在買的「看你收入高嗎？股利會納入所得稅級距」。

另一派人則分析，如果想買ETF一路存到退休不是不行，但選擇像0050類型的會比較好，因為以長期來看，那些ETF比不上0050，「趁年輕多賺錢買市值型，到一定歲數後慢慢賣就好，有時候這是現金流觀念的陷阱，如果怕老了沒股息收入，你應該要先做的是現在就開始努力賺錢才對」、「年輕族群該追求的是總回報，因為本金小，老實說能收到的股息實在有限，而且這樣花掉等於複利不存在」。

不過也有的人覺得，只要投資組合能賺錢就是好的投資，保守型的選擇也不是錯，如果真的沒有投資方向、不清楚要買什麼，或許存ETF是個不錯選擇「不會輸的」。

用ETF打造現金流？本金不足…你只是「塵滾塵」

根據今周刊「達人揭高股息ETF退休計畫最大盲點」一文中「玩股特派員」說明，ETF配息頻率現今較多元，但不管一年配息幾次，總額都是一樣的。

如果想以ETF配息打造現金流來達成「財富自由」的夢想，讓該月現金流撐起一個月的生活，部位就不能小。

以00878最新季配息0.27元來算，要先存100張，才有每季2.7萬的配息，存300張，才能囊括12個月，以除息前一天17.16來算，至少也有510萬。真正能採用配息打造財富自由現金流的投資人，原本就不是小資族了。

所以你可以想，如果本金不足以一次就架好現金流，那現在追求這2000元的現金流，是最好的做法嗎？甚至如果你還有薪水收入，追求現金流，會是現階段有最大效益的運用嗎？

保守投資人更適合高股息ETF？破解刻板印象的迷思

理財達人「雨果」在今周刊「高股息ETF比較抗跌？」一文表示，如果要以0050、0056來比較的話，兩者其實資產都是屬於「上市櫃企業股票」，都會受到景氣環境影響其漲跌情形。

他強調，高股息ETF並沒有比較抗跌，0050與0056都是屬於股票型ETF，將時間拉長來看，這些同性質的股票資產都是同樣的風險屬性，但如果以成長性來說，反而是高股息ETF不如0050這種市值型的ETF。

因此千萬別誤以為保守的投資人比較適合高股息ETF，其實所承受的風險都相同。

如果真的想靠存股來支付退休生活費的話，雨果建議，在進行任何投資之前，最重要的是預先準備好生活所需的週轉金，且金額最好準備一至兩年以上的生活費。

當生活發生意外急需一筆資金時，投資資產就是最容易被拿來變現救急的部分，而生活週轉金是一筆維護自己不需要在股市低檔時賣股的救命錢。



（ 林依榕整理 ）

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