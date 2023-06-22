投信各類債券基金 漲多跌少

隨著通膨降溫趨勢延續，市場開始預期主要央行這波升息循環將邁入尾聲，利率風險以不若先前嚴峻，使得今年來信用債表現回穩，各主要區域投資級債券指數、非投資級債券指數、新興市場債券指數今年以來皆上漲，連帶債券基金也是漲多跌少，僅亞洲非投資級債因先前大陸房屋銷售低迷拖累，亞洲非投資級債券基金與中國非投資級債券基金平均表現落後。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華表示，雖然經濟前景仍須觀察，不過非投資級債信用利差持穩，且具息收優勢的加持，加上發行企業資產負債表強勁、再融資壓力輕，表現仍不看淡。其中優先順位非投資級債不僅具備高息優勢，且存續期間更短，更具有抵抗波動的能力，尤其發債產業更為多元，在配置上能兼顧產業配置、波動管理以及收益等多重需求，在產業方面，相對看好能源業、保險業、航空業等相關標的表現。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，通膨降溫使中期利率風險終將趨緩，債券投資甜蜜點浮現，但在經濟前景仍受關注下，訴求穩健配置的資金也料回流投資級債，就投資級債的類別來看，金融次順位債基於發債產業基本面穩健，主因金融業多屬各地區的特許產業，也受到國家與國際機構的嚴格監管，在定期壓力測試下，資產品質相對無虞，加上金融次順位債在收益率又相較一般投資級債更具優勢，後續表現仍可留意。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈認為，目前美國投資級債殖利率水準約在5.4％，為過去15年來的高點，且除了殖利率誘人，從資金面來看，美國投資級債隨著政策利空趨緩、殖利率優於歷史平均等優勢，買盤已逐漸回流，除了已經連續11週維持資金淨流入，今年以來累積流入金額大幅優於2020年及2022年同期，在強勁需求環境下，有助推升後市買盤持續流入。

黃相慈分析，眼見升息循環正走向終點，去年以來貨幣政策對通膨的抑制已見成效，即使下半年景氣放緩，目前強勁的就業與消費仍支撐美國經濟保持韌性，走向軟著陸而非陷入深度衰退，因此，看好市場轉向與政策轉折，皆有利於美國投資級債的利差收斂空間。

投資級債多為營運良好、財務與信用佳企業，往往能優先反映景氣自底部回升的優勢，且美國家庭存款水位仍處於歷史高位，根據聯準會去年第四季發布的數據，美國居民仍有1.23兆美元的超額儲蓄，人均約3,700美元，按照美國月均消耗速度，至少要到明年第二季才有可能將超額儲蓄花完，即除非有大規模失業的現象，否則這些資金一旦釋放至市場，對於提振整體消費動能有大幅助益。