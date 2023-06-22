債券ETF績效大翻轉 法人讚

債券ETF今年上半年績效大翻轉，法人表示，由於聯準會（Fed）升息已近尾聲，依過去的經驗來看，下半年之後，債券ETF績效會持續佳。

去年有不少債券ETF淨值嚴重回挫，但愈來愈多資料顯示，升息快到頂之際，債券ETF今年上半年績效明顯轉佳，根據Cmoney資料顯示，截至6月20日止，有20檔債券ETF淨值今年漲幅逾6％，前三名分別是群益投資級科技債、富邦歐洲銀行債及凱基金融債20+等漲幅都逾7％。

由於債券ETF績效都有明顯漲勢，各債券ETF也大吸金，最近有不少債券ETF都追加額度，其中全台第一檔規模突破千億元的債券ETF─中信高評級公司債（00772B）於6月20日再取得200億元額度，此次為第六次追加，是目前追加次數最多、規模最高的債券ETF，該ETF將於央行同意後開始銷售。國泰投信旗下有3檔債券ETF都追加額度，包括國泰20年美債ETF（00687B）、國泰投資級公司債ETF（00725B）及國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF（00761B）等。

對於債券ETF後市展望，法人相對看好投資等級債。群益投信投資長李宏正指出，Fed去年快速升息，升息速度創1980年來最快，使得去年債券市場創30年最大年跌幅，隨Fed升息即將接近終點，今年債券市場將迎來不可多得的投資機會。觀察過往Fed最後一次升息結束後各債券資產表現，其中長天期美債與產業型投資級債表現又相較一般投資級債來的優異。

國泰投信分析，就歷史經驗顯示，升息循環末段是投資美債的契機，特別是長年期美債，因存續期間較長，資本利得相對具爆發力。以2000年、2006年、2018年3次升息循環數據觀察，若於升息循環的最後一次升息進場並持有2年，美債指數約有19％～35.9％不等的漲幅。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲認為，美國10年期公債殖利率上揚至3.72％，市場大致反應Fed在今年7月最後一次升息1碼的動作，目前可以分批布局投資等級債，因高品質債券有穩定孳息，另可受惠明年預期降息的資本利得行情。