三雄撐腰 科技ETF上半年績效靚

根據CMoney統計，今年以來截至6月21日止，表現最好的前20檔強勢股票型ETF。從投資類型來看，以槓桿指數股票型的富邦NASDAQ正2 ETF表現最強，年初迄今上漲高達78.33％、第二名是跨國股票型的統一FANG+ ETF，同期漲幅也逾78％。

觀察績效表現前20大的強勢ETF名單中，可以發現投資類型均圍繞在科技主題上，尤其是近年最夯的電動車、年初以ChatGPT轟動全球的人工智慧AI，以及電動車、AI兩大浪潮帶動下，絕對不可或缺的半導體供應鏈，看出上半年科技ETF績效表現掛帥，又以電動車、AI、半導體三大主題撐腰，股價表現一飛衝天。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，全球科技大趨勢的推動下，半導體族群成長性持續看好。台灣的半導體股中，不乏因獲利亮眼，而有能力配發高股息的公司，使得成長前景與穩定配高息兩大概念取得交集。

日盛高科技基金研究團隊指出，AI浪潮持續延燒，相關台股供應鏈中，AI伺服器供應鏈為市場焦點，由於AI伺服器趨勢將使GPU模組、載板、PCB、散熱、電源供應、機箱、組裝業者因產品內含價值高於一般伺服器而受惠，可持續留意相關供應鏈營運表現。