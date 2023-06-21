AI助陣 美國股票型基金火

歷經去年的積極升息後，通膨降溫也使得今年來主要央行升息動作不若去年積極，市場風險情緒改善下，也帶動今年來全球主要股市表現漲多跌少，其中美、歐主要股市累積漲幅都達雙位數，加上在AI題材的助攻下，科技股表現更是一掃過往陰霾，費城半導體與NASDAQ指數表現強勁，連帶海外股票基金也是漲多跌少，其中美國股票型與歐洲型基金今年至今平均績效近22.08％和12.54％表現最佳，大陸因經濟復甦不均下，股市漲幅相對落後，基金平均表現也較差強人意。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，觀察此次利率會議Fed如預期暫停升息，顯示利率風險對市場後續影響將漸小，且近期債務上限問題獲得解決，將為美股注入一劑強心針。美國經濟上仍具韌性，就業數據方面，5月非農就業人數增加33.9萬人，失業率微幅上揚至3.7％，故就業市場數據雖分化，但非農就業反映美國勞動市場仍然穩健，預期經濟軟著陸的可能性較，加上企業財報表現不俗，故仍可望支撐美股表現。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，展望第三季，隨庫存調整近尾聲下，將迎來備貨旺季需求，其中科技業將相對受惠。美國部分，根據調研機構IDC報告，新冠疫情催化AI發展，企業大量投入相關生產與商業應用，預估2026年全球AI產業營收破9,000億美元，年複合成長率（CAGR）18.6％，AI熱潮帶動科技業商機將助漲美股後市表現。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，這波美股多頭主要是由AI題材帶動，根據美銀發布報告表示，輝達在AI晶片、軟體、規模、供應和開發者生態系統中占據獨特地位，且日前輝達收盤市值正式站上1兆美元大關，顯示投資市場相當看好人工智慧在目前的應用需求，因此對於這波多頭攻勢無須預設高點。