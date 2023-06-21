搞清楚再入手！5檔高股息ETF缺點全公開

最近和一位6、7年不見的老同學吃飯，她是完全沒投資的人，過去就是乖乖存儲蓄險，把錢捻下來。不過近來她聽了朋友建議買了人生第一張類全委保單，第一次領了月配息6,000多元，她非常開心，她說開始對投資理財有感覺了！

我覺得這是很真實的狀況。雖然許多討論認為長期下來市值型ETF比高股息ETF佳，認為高股息產品股息要繳稅…等等。但現實情況就是：必須讓新手有感覺，進而對投資理財敢踏出第一步，這很重要！

曾有人問我：對月薪3萬的年輕人會給什麼建議？我說：先從「幫自己月薪加1萬元」這個目標開始吧！如果月薪要多1萬，一年12萬元，以6%殖利率來說大約是200萬本金（如果過程中拿配息下去滾，本金會低於200萬元）。

我的想法是：先做到第一個目標，不僅是存下第一桶金，過程中應該也已經對投資培養出一定的興趣與知識，接下來要往更進階的操作應該都有能力了。現金流對上班族來說是一個安全感，這是人性。所以我並不特別反對高股息ETF。

說了這麼多，但這篇文章我卻想來說說高股息ETF的壞話！是的，不說優點只有缺點，我的想法是：把這些缺點都弄清楚，如果缺點你都能接受，那就去買吧！

0056元大高股息：

發行時間：2007年12月

選股邏輯：市值前150大；預估殖利率：選取「未來一年預測現金股利殖利率最高」的 50 檔股票。

成分股調整：2次 (6月/12月)



高股息ETF元老級的老大哥，最大的問題是：單純以殖利率高低為選股依歸，沒有其他條件了！換句話說這檔股票是一次性配高息還是長期配高息？0056一點都不在乎。沒有任何基本面選股條件，單以殖利率來選，就容易選到短期股息高的景氣循環股，對應在股價上，2021年創下36.17元的歷史新高後，至今無法收復。而且以「預估值利率」為篩選邏輯，只要是預測就無法排除人為預估落差。

00878國泰永續高股息：

發行時間：2020年7月

選股邏輯：摩台指市值前90大；ESG分數、剔除殖利率不穩股；歷史殖利率：以「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔。

成分股調整：2次 （5月/11月）

00878是目前所有高股息ETF中可選擇母體數最少的ETF，它的母池子是從摩台指市值前90大中來選股，但0056母池有150檔、00900、00919、00929母池更有200檔-300檔。母池小的缺點就是：可挑的檔數本來就少了，又加入ESG評鑑為篩選條件，漸漸會發現能符合這些條件的公司永遠就是那幾間，很大、股性也很牛。



而且母體少，又用「歷史殖利率」為篩選條件，如此一來調整成分股時很容易買到別的ETF已納為成分股的個股，加上00878規模又很大，以近期調整成分股納入緯創為例，買緯創一路買上漲停板，除了有追高疑慮，更有幫其他高股息ETF抬轎的感覺。

00900 富邦特選高股息30：

發行時間：2021年12月

選股邏輯：上市櫃前200大；近四季營業利益總和為正；宣告殖利率：已宣告殖利率最高的30檔。

成分股調整：3次 (4月/7月/12月)

00900一年調整成分股3次，2022年累積週轉率高達418%，每年要多付好多交易成本，實在有違ETF被動投資的精神，反而比較像主動型基金操作，因此總報酬表現也遠遜其它高股息ETF。另外它最大問題是高忽低的殖利率，對有現金流需求的投資人來說，要怎麼做財務規劃？

以上我稱為是單純以殖利率為篩選核心的高股息ETF1.0版，如今越來越多高股息ETF把基本面挑選納進了選股條件，我稱之為高股息ETF2.0時代。後進者的優勢就是：它已經看到前頭老大哥們的缺點，所以可以設計新的挑選邏輯，避開這些問題。



大家要知道，高股息ETF配息來源，撇開為了穩定設計的收益平準金不談，主要配息來源還是：「成份股實際收到的息」與「成分股的價差資本利得」，兩者都能配，所以這類2.0版的優點就是：收股息之外，基本面選出好體質有成長性的股票，有機會有資本利得，股息兩大來源都有了，息應該也可以配得比較高也比較穩。

但，等等，這篇的原則是要講壞話，所以當然還是有缺點的！

00919 群益台灣精選高息：

發行時間：2022年10月

選股邏輯：上市櫃前300大；ROE為正數；5月：宣告殖利率，12月：預估殖利率，依前三季EPS成長率排序。

成分股調整：2次 (5月/12月)



00919最大缺點就是菜啊！去年10月才成立，到現在也才即將第一次配息，縱使首次配息數字亮眼，但前輩也大有第一次配息漂亮，但後面就走歪的例子，所以成立不到2年，沒有經歷過大環境多空考驗，再有道理的選股設計，還是讓人沒把握。再來，00919電子股佔比高，也容易受單一產業景氣影響。

00929 復華台灣科技優息：

發行時間：2023年6月

選股邏輯：上市櫃電子股前200大；ROE為正、現金股利變異性、長短期本益比…等；宣告殖利率：依當年度已宣告的現金股利最高40檔。

成分股調整：1次 (6月)

說00919菜，更菜的00929來了，6月才正式掛牌，但由於它是第一檔月配息的高股息ETF，預計7月就會第一次配息，可以馬上數字檢驗。它最大的風險就是：只集中在電子單一產業，會變成成也電子敗也電子。

而且和別人最大不同，它一年只調整一次成分股，對於市況變化較大的電子產業來看，擔心速度稍嫌不足；另外，月配息也有一個很大的缺點：它保管銀行是富邦銀行，每月領息，如果你不是富邦銀行戶頭，每月都會被扣匯費10 元，假定每月配息0.1 元，你只有1張，配息100元，立刻先扣10匯費只剩90元，對張數不多的小資族來說，是很大的成本。

這5檔高股息ETF算一算受益人數絕對超過百萬，一次得罪百萬人的一篇文章，還是那句：把缺點都弄清楚！如果這些缺點你都能接受，那就買吧！

作者簡介_葉芷娟

財經主播主持人。現任《股市小葉問》主持人，曾任非凡新聞、中視新聞主播。 擁有證券分析師（CSIA）執照，深信：「每一個人都該學理財，因為有了這個選項， 人生才不會被迫選擇。」

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本文獲葉芷娟授權轉載， （ 文章來源：一次得罪百萬人？高股息ETF壞話暗黑集）