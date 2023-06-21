受益人高達635萬人 老謝:ETF快成台最大黨

存股風潮帶旺ETF，5月因新ETF和高配息題材發燒，規模暴增近千億達近3兆元，首贏主動式基金，而ETF受益人高達635萬人，難怪財信傳媒董事長謝金河會說，「ETF快成台灣最大黨」，只要總統候選人拿到這635萬張選票，就可以確定當選。他以龍頭0050為例，上市快20年，報酬率高達5.5倍，鐵粉甚至把0050當車牌，還有1檔華城，今年飆漲10倍，朋友車牌也改成1519。

謝金河在臉書以「ETF快成台灣最大黨」為題發文，指出元大0050昨（20）日歡度上市20年，在W飯店慶賀，也應邀出席這場盛會。

4檔基金曾創下連續上漲30幾個停板的「光輝歲月」

謝金河表示，見證了主動與被動式基金發行的歲月，台灣在1990年左右，只有4檔封閉型基金，在台灣錢淹腳目的時代，這4檔基金曾經創下連續上漲30幾個停板的「光輝歲月」。在那個年代，市場完全由海外基金掛帥，金融機構銷售海外基金是很重要的業務。

現任元大投信董事長劉宗聖抱著「主場優勢」的經營理念，從寶來投信開始，為國內基金開路。2003年6月30日台灣ETF50上市，那時出席見證的是行政院長游錫堃，財政部長林全及交易所董事長陳冲。經過20年，這檔0050交易戶數達到19萬2,382戶，基金規模3,519.6億元，成為台灣ETF龍頭，而且創下可觀的回報率。

0050上市迄今，20年回報550.83%，報酬率遙遙領先同業，而元大投信也因為在ETF經營有成，目前管理基金規模1兆0345.2億元，已是國內第1家管理ETF規模破兆元的投信公司。這個20年的努力成果令大家刮目相看。

ETF在台灣20年，目前國內發行ETF共237檔，規模2.92兆元，受益人635萬人，謝金河提到這次總統大選，如果是3組候選人競選，任何一組拿到635萬張選票的候選人就可以確定當選。

這場盛會也邀來政大商學院副院長周冠男，他是0050長期投資人，為了支持0050，他也把自己的車牌掛上0050。我也有一個好朋友，7年前，他在17元左右獨具慧眼相中華城，他也把他的車牌改成1519，沒想到今年1519大顯身手，股價創造10倍速漲幅。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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