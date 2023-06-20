政策助攻 電動車基金飆

全球電動車快速成長，也帶動電動車基金開飆，據CMoney統計至本月15日，前十大電動車相關基金近一個月皆漲逾1成。法人表示，在全球交通工具棄油轉電、力行減碳的趨勢明確之下，加上多國透過政策補貼、獎勵方案等鼓勵電動車產業發展及提升消費者意願，有望持續促進電動車市場擴大，投資前景值得期待。

據產業分析機構Counterpoint Research所發布的最新電動車銷量分析報告，今年第一季每銷售7輛中就有1輛電動車，主要由大陸市場推動，預測到今年底，全球電動車汽車銷量預計將超過1,450萬輛，全球最暢銷的電動車車型為特斯拉Model Y。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，在政府支持之下，有助促進電動車產業擴展，以中國市場來看，官方推動新能源車下鄉政策，發放消費券支持農村戶籍居民購買電動車，鼓勵車企對於購買電動車的消費者提供以舊換新的鼓勵，有助進一步提升電動車出貨量，而美國IRA法案則為在美國生產的電動車製造商及電池供應商提供激勵措施，亦可望帶動銷量，相關元件如電池、充電樁、整車製造等等成長性亦看好塊。

洪玉婷認為，電動車滲透率提高，電力需求也跟著上升，加上為避免天災與地緣政治變化造成電力供應問題，穩定配電並兼顧電力轉型，已是另一全球發展共識，透過多元電力發展以降低過往對單一能源發電的依賴，及智慧電網與儲電裝置的建造，以提高電力的使用效率與降低輸配電的損失，強化供電穩定性也更加受到各國政府重視。因此包括太陽能板、太陽能逆變器、智慧電網與儲能設備等等的市場投資金額也持續增長。

中信綠能及電動車經理人張苡琤強調，美國環保署（EPA）於4月宣布汽車廢氣排放新規，期望促進電動車佔比從去年的7％到2032年前提高約9.5倍至67％。