基富通 首次配息1.5元

基富通20日召開股東常會，會中通過2022年財報、盈餘分派案，基富通2022年稅後純益為1億3,026萬元，稅後每股純益（EPS）2.17元，並首次配發現金股利1.5元。

基富通代理董事長王浩宇表示，該公司不受國內外經濟環境干擾，該公司平台受益人數、交易金額與基金存量都持續成長，整體仍保持穩健的營運表現。截至5月底為止，累計受益人數已超過23.8萬人，基金存量突破1,000億元，並進一步往1,100億元靠攏，去年年底時只有894億元，因此，今年來即成長了23％；定期定額人數約11萬人，其中參加退休專案人數即逾8萬人，定期定額申購金額占全年申購量近5成（48％）。

王浩宇指出，該公司除了不斷推出0手續費、超過4,000檔多元的基金選擇，回饋國人支持之外，近一年也啟動核心系統升級，強化平台的資訊安全，給投資人安心有保障的網路交易流程；同時進行官網分階段改版，依據使用者經驗與市場反饋來優化操作介面，及開發app等更多好用的理財工具。

基富通今年還與樂天國際銀行合作，推出「一鍵開戶」服務，突破非金融控股集團母子公司的框架，提供人人都能享有的普惠金融服務。未來將積極尋求更多異業結盟的機會，以生態系或雙方互惠的角度合作，將基金理財服務拓展到不同的場景中，以促進整體社會福祉。

王浩宇強調，基富通成立近七年始終保持初心，幫助民眾建立金融知識與正確理財觀念，今年來更深入全台城鄉舉辦近50場理財講座，引導越來越多年輕人透過共同基金踏出人生理財規劃的第一步，在7月還會再推出新年度的「好好退休專案」，繼續推動理財教育向下扎根並舉辦公益捐贈回饋社會，期望創造投資人、資產管理業與社會大眾多贏局面。