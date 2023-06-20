利多不斷 生技股買點到

6月迄今，美國NBI生技股價指數上漲3.2％，不僅因生技醫療年會有新藥與治療技術的成果發表，又因為升息將告段落，資金行情重新關注股票市場，類股輪動下，生技醫療類股也有相對漲幅。法人認為，生技類股利多不斷，投資人可趁早布局。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，由於近期美國臨床腫瘤學會（ASCO）醫學年會展開，年會上發表不少新藥及研發成果，故帶動生技等相關股票有所表現，因具有題材面吸引資金流入，故生技類股近期表現亮眼，只要生技類股價有拉回，就是進場布局的最佳時間點。

淡旺季的判斷，可從上下半年的臨床醫學年會來判斷，通常第二季和第四季會是生技類股價較有表現機會的旺季，第四季還有美國血液學會會議（ASH）年會舉行，對於今年全球經濟下半年仍面對不少挑戰。劉翠玲認為，利空因素主要看經濟表現，因生技企業仍受大環境經濟成長所影響，若是經濟衰退、景氣較差，則研發投入、企業融資與營運狀況也可能受滯，建議多留意基本面的經濟數據與企業營收等訊息，並定時檢視本身投資狀況，對投資組合適度的汰弱留強。

對於生技基金投資布局，因生技產業仍屬於波動較為明顯的股票類別，穩健型的投資人建議搭配固定收益型基金一起布局，或利用定期定額的方式中長線扣款；目前空手的投資人，最好趁股市下跌時逢低入手或分批佈局，中長期參與這一類具剛性需求的特殊利基型產業標的。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，近期生技醫療產業正面消息頻傳，製藥方面新藥研發告捷，阿茲海默症新藥有忘取得FDA完整藥證，減肥藥物銷售暢旺，藥廠也積極透過併購尋求成長；隨疫情落幕，過去暫緩的手術醫療需求恢復，手術醫療企業成長加速，也進一步帶動醫材族群表現。

蔡詠裕強調，近期AI話題席捲市場，醫療方面的AI應用也可望普及，包括疾病發現、臨床研究、健康監測、藥品製造等都具有延伸應用的契機，更是未來投資題材，對生技醫療類股中長線投資前景仍持正面看待。