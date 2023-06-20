Fed利率政策搖擺 多元資產配置進退有據

第二季以來雖遭受債務上限紛擾及聯準會（Fed）利率政策搖擺，股債漲跌互見，但具科技題材的美國和亞洲日、台、韓表現亮眼。

法人表示，Fed維持利率不變，顯示正在爭取時間以觀察更多經濟數據，可藉由多元資產布局，降低整體風險、拉高收益。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，總經數據顯示經濟衰退尚未迫在眉睫，Fed處於升息週期最後階段，一旦利率政策轉變，根據過去的利率週期模式，風險性資產價格將出現上漲，建議可透過組合平衡型基金布局掌握股債表態機會。

野村投信投資長周文森指出，Fed維持利率不變，但保留兩次升息空間，對投資市場好的方面是保留升息選項，壞的則是不排除仍有兩次升息可能。債券投資而言，如果經濟放緩幅度比預期大，市場情緒可能會迅速轉變，追求收益率的投資人會將開始轉向違約風險較低、殖利率較高的債券，投資級債券中相對看好短天期的債券。

非投資等級債券在利率觸頂後應有不錯的表現，現在距離利率到頂已不遠，因此看好非投資等級債券。

新興市場經濟體在利率政策上有更多下調的彈性與空間，新興市場債券也具有投資價值。股市因Fed不至於立刻降息，可能將導致股市較為波動，但整體環境並非原先預期的最差情況，因此可以趁回檔時逢低布局。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭建議，股債比7比3，股票持續看好AI題材，若有拉回加碼美國科技與台股；債券基金看好防禦性佳的優先擔保債或Fallen Angel債券。

柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉分析，市場對總體經濟和貨幣政策走向的猜疑，增加股債資產輪動的速度，因此需要更嚴謹的機制評估利率風險、並依照不同資產的利率敏感度來配置，才能在進退有據、攻守兼備。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升建議，在黑天鵝紛飛的世代，多元配置仍有其必要性，第三季美國及台灣仍是市況動盪下相對較佳的投資市場，美股看好科技產業未來的發展潛力，台灣具選舉題材與政策利多加持，將有望更加吸引外資青睞，帶動股市另一波上漲行情。