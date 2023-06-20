股債兼備 高靈活、抗波動

面對聯準會升息變數，市場頻繁震盪，利率對策多重資產策略最穩當。法人指出，依照歷史經驗，在聯準會暫停升息後的三個月至一年期間，股票及債券市場往往都有不錯表現，可採用股債兼備的方式來布局，靈活因應未來利率上行或下行的投資情境。

柏瑞利率對策多重資產基金預定經理人連伯瑋表示，預期美債這波殖利率峰值可能已過，固定收益市場先前最大逆風的利率風險，有望逐漸轉為順風，若風險情緒進一步改善，股市亦有表現機會。聯準會政策變數未除，預期市場波動仍在，對未來9個月至18個月看法維持中性偏謹慎，因此投資組合的模擬配置規劃為股少、債多，比例約4比6。

聯準會維持較高利率較長時間，整體投組存續期間偏好較短存續期，且維持高品質標的，配置上以優質價值股、浮動利率債與短期公債為主。一般多重資產策略大多僅從總經面考量，透過股債不同配置來建構投組，較缺乏個別資產對利率敏感度的分析。

對策多重資產策略擁有嚴謹的機制評估利率風險，評估八種不同資產個別的「利率敏感度」，且考量不同利率敏感度資產的分散性，再按照資產特性分成四組，依據敏感度的高低倆倆配對、進行優化調整，突破一般多重資產配置的盲點。

連伯瑋認為，於利率走向有高有低，不同股債資產表現有強有弱，在建構投資組合時導入「利率敏感度分析」，管理投資組合利率風險，並依股債資產對利率敏感度的高低分組，以目前市場八大主流資產，才有機會突破資產配置盲點，以多維度主動管理利率變動風險、同時具備靈活資產配置能力。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐偉祥強調，現行市場訊息多空並存，包括聯準會暫緩升息、美國債務上限問題、經濟衰退前景令人關注，在不確定性猶存之下，風險性資產波動難免，建議投資布局上可採取多重資產策略，以平衡投資組合風險。